Расследования 27.08.2018 10:45
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27.08.2018 10:45
Приговоренному к трем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности, повлекших смерть пациентки, главврачу клиники “Изабелла” Марсело Нтире не удалось сегодня смягчить или отменить приговор, сообщает ИА “Высота 102”. Судебное заседание по его жалобе, которое состоялось в Волгоградском областном суде, перенесено на 3 сентября по просьбе врача, попросившего время на ознакомление c апелляционным представлением прокуратуры. Кстати, мама погибшей девушки на процесс не пришла, попросив рассмотреть дело в ее отсутствие. Но ее позицию озвучил представитель - пересмотреть приговор, так как, по ее мнению, не учтены различные нарушения, допущенные в клинике "Изабелла". Адвокат потерпевшей также назвал "фарсом" выступления в СМИ, организованные Марсело Нтире в его защиту. Сам хирург, напомним, находится под подпиской о невыезде до рассмотрения апелляционной жалобы. Прокуратура также озвучила свою позицию - приговор, вынесенный Центральным районным судом Волгограда - справедлив.
Напомним, в ноябре 2016 года во время операции по коррекции подбородка, которую проводил главврач клиники, умерла 23-летняя Мария Делюкина. После введения анестетиков у пациентки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”.
Также по решению Центрального районного суда, пластическому хирургу предстоит выплатить миллион рублей компенсации родственникам.
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