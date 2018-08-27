



Сегодня в Камышинском районе Волгоградской области в результате ДТП погибли два человека, четверо пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около 6-30 на 226/475 км. трассы «Сызрань-Саратов -Волгоград» столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» (Тюменская область), «Хендэ Экус» (Ульяновская область) и «Сузуки СХ4» (Челябинская область). В результате автомашина «Хендэ» сгорела.





От полученных травм на месте аварии скончались 43-летняя женщина-водитель автомашины «Сузуки» и ее пассажирка (личность устанавливается). Двое пассажиров автомашины «Сузуки» и двое пассажиров автомашины «Хендэ», среди которых несовершеннолетние дети, с травмами доставлены в больницу.

На месте ДТП находится руководство регионального Главного следственного управления МВД, работает следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Как стало известно ИА "Высота 102", ехавшие в машинах жители трех регионов возвращались домой из отпусков.