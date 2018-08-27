Происшествия 27.08.2018 09:44
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27.08.2018 09:44
Сегодня в Камышинском районе Волгоградской области в результате ДТП погибли два человека, четверо пострадали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около 6-30 на 226/475 км. трассы «Сызрань-Саратов -Волгоград» столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» (Тюменская область), «Хендэ Экус» (Ульяновская область) и «Сузуки СХ4» (Челябинская область). В результате автомашина «Хендэ» сгорела.
От полученных травм на месте аварии скончались 43-летняя женщина-водитель автомашины «Сузуки» и ее пассажирка (личность устанавливается). Двое пассажиров автомашины «Сузуки» и двое пассажиров автомашины «Хендэ», среди которых несовершеннолетние дети, с травмами доставлены в больницу.
На месте ДТП находится руководство регионального Главного следственного управления МВД, работает следственно-оперативная группа отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Как стало известно ИА "Высота 102", ехавшие в машинах жители трех регионов возвращались домой из отпусков.
Как пояснили ИА «Высота 102» в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», в настоящее время дорожники ликвидируют последствия ДТП на участке трассы Р-228. Движение транспорта пока осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе. После окончания следственных мероприятий движение будет открыто в полном объеме. В ведомстве подчеркнули, что в Волгоградской области количество ДТП выросло из-за большого трафика – люди возвращаются с курортов.
Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград еще раз обращается к пользователям федеральных автодорог с настоятельной просьбой быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
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