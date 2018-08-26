«Мы на одной волне»: Павел Колобков готов поддержать все спортивные проекты Волгоградской области





О готовности поддержать все проекты Волгоградской области по развитию массового спорта и спорта высоких достижений заявил сегодня в Волгограде министр спорта РФ Павел Колобков, сообщает ИА «Высота 102».

«Важно, что мы с регионом на одной волне в понимании задач развития массового спорта, подготовки резерва для отечественного футбола», - сказал глава Минспорта РФ журналистам на стадионе «Волгоград Арена». Он рассказал, что в Волгограде будет создана футбольная академия при поддержке Минспорта.

По его словам, рабочий визит в Волгоград «был интересным и насыщенным». Как уже сообщало информагентство, министр спорта России сегодня посетил финальный матч Всероссийского турнира «Кожаный мяч», который состоялся в Волгограде на стадионе «Зенит», провел двухстороннюю встречу с губернатором Андреем Бочаровым, посетил ряд спортивных объектов. Как стало известно, Павел Колобков побывал не только на стадионах, которые были реконструированы или построены к ЧМ-2018, но и на объектах, которые находятся в плачевном состоянии и требуют ремонта. В частности, это стадионы с богатой историей, такие как «Монолит» и «Трактор».

Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что главе Минспорта РФ были представлены несколько проектов по развитию физической культуры, массового спорта и спорта высоких достижений в регионе. «Мы пришли к пониманию, что на территории Волгоградской области, исходя из особенностей и традиций, нужно создавать очень серьезные центры подготовки», - сказал губернатор. Он не стал называть, какие конкретно проекты были представлены министру, отметив лишь, что «это реальные проекты, которые мы получили в рамках подготовки к ЧМ». Андрей Бочаров отметил, что по итогам рабочего визита Минспортом будут сформулированы поручения, которые регион проработает.

«Это продуманные проекты и мы готовы все поддержать», - отметил в свою очередь Павел Колобков.

Министр спорта РФ сообщил, что проехав сегодня по Волгограду увидел, что город становится городом спорта. По его словам, здесь развиваются территории, где не только можно гулять, но и заниматься спортом.

Павел Колобков и Андрей Бочаров также сообщили журналистам, что сегодня достигнута договоренность о проведении в следующем году на «Волгоград Арене» финала юбилейного, 55-го турнира «Кожаный мяч».