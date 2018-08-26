Общество

В Волгоградской области на арбузном фестивале съели и «размочили» несколько тонн сладкой ягоды

Общество 26.08.2018 17:41
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26.08.2018 17:41


Двухдневный арбузный фестиваль и 350-летие Камышина закончатся сегодня в городе Волгоградской области вечерним праздничным концертом и фейерверком. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Камышинского района, за эти два дня было съедено, использовано для различных конкурсов несколько тонн любимой многими сладкой ягоды. «Арбузное мочилово», «Арбузные малыши», «Арбузный сувенир», «Арбузные фантазии», «Камышинская обжорка», «Летающие дольки», «Арбузный карвинг», «Бахчевой страж»  - эти и другие конкурсы привлекли особенно много участников и зрителей. 
В Камышине накануне побывал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и депутаты Госдумы от Волгоградской области, которые поздравили жителей города с юбилейной датой. Общение с горожанами, встреча с активом муниципального образования, посещение ДЮЦ и центра патриотического воспитания стали частью поездки представителей власти и депутатского корпуса в арбузную столицу региона. Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко призналась, что арбузный фестиваль по энергетическому накалу, по позитивным эмоциям не знает себе равных. «Таким людям, которые живут в Камышине, по плечу многие задачи. Сегодня город развивается – мы это увидели, побывав на Камышинском крановом заводе, на строительстве школы на 1000 мест в 7-ом микрорайоне. Здесь умеют отдыхать и работать «, - резюмировала Анна Кувычко. 
Напомним,  в 2016-м в Камышине прошли празднования 100-летия легендарного летчика Героя Советского Союза Алексея Маресьева. Это событие стало отправной точкой для реализации большого числа инфраструктурных проектов, в их числе ремонт дорог и освещения, благоустройство парков, улиц и площадей города. 


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