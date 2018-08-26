Спорт

В Волгоград прибыл министр спорта России Павел Колобков

Спорт 26.08.2018 12:06
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26.08.2018 12:06



Несколько минут назад в аэропорт Волгограда прибыл министр спорта России Павел Колобков. Как сообщает ИА «Высота 102», во время рабочей поездки в город на Волге глава Минспорта побывает на двух спортивных объектах. На стадионе «Зенит» Павел Колобков выступит с приветственным словом перед участниками финального этапа Всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч». Позже на стадионе «Волгоград Арена» министр наградит победителей этого турнира и посмотрит игру между волгоградским «Ротором» и воронежским «Факелом». Стартовый свисток прозвучит на «Волгоград Арене» в 18.00.
Глава Минспорта до начала футбольного матча также планирует осмотреть стадион, который был построен к ЧМ-2018.
Фото РИА "Новости"

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