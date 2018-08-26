Общество

В Волгограде взялись за «бодрых пенсионеров»

Общество 26.08.2018 15:37
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26.08.2018 15:37


В Волгограде тоже есть "бодрые пенсионеры", сюжеты о которых наводнили программы федеральных каналов. Так, энергичные пенсионеры стали главными героями оздоровительно-развлекательного мероприятия, которое состоялось на территории оздоровительного комплекса «Волжская здравница». Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской гордуме, мероприятие на базе санатория было предназначено в первую очередь для людей пожилого возраста и включало уроки здоровья, мастер-классы по скандинавской ходьбе, спортивные игры и творческие конкурсы. К примеру, в течение 5-ти секунд необходимо было ответить на вопросы из области кинематографа, искусства и науки. Основные участники праздника – представители клуба пожилых людей, которые являются самыми активными общественниками в районе, отметили в думе.
Клубы пожилых людей появились они в нашем городе в 2008 году. Участники клубов пожилых людей со временем взяли шефство над многими социальными проектами в регионе. Они помогают детским домам, реализуют экологические акции, проводят мероприятия с молодежью.

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