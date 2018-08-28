Заплели косички своим сестричкам: В Городище Волгоградской области собрали детей из многодетных семей в школу





В рабочем поселке Городище Волгоградской области состоялся городской праздник, организованный благотворительным фондом «Семейное благо» совместно с МБУ «Патриотцентр». Как сообщает ИА «Высота 102», на площади 40-летия Сталинградской битвы собрались дети и взрослые, чтобы поучаствовать в игровой программе «Мир детства» в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу», приуроченной к 1 сентября.

Акция проводится уже третий год подряд и каждый раз ее поддерживает депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая приезжает сюда не с пустыми руками. Наборы для школьника, первоклассника, тетради, альбомы, краски и другие необходимые для школьной жизни предметы получили дети из малообеспеченных и многодетных семей и воспитанники Городищенского реабилитационного центра.

"Школа для каждого ребенка - это стартовая площадка в большую жизнь и важно, чтобы дети не только с удовольствием готовились к учебе, но и получали радость от самого процесса", - сказала Анна Кувычко.

Депутат Госдумы от Волгоградской области пообщалась с многодетными родителями и детьми, которых пойдут в школу не только с новыми красивыми ранцами, но и с прическами. Так, детям делали бесплатные стрижки, а мастера из парикмахерской "Гармония" учили плести косички. Благословил акцию настоятель храма Зосимы, Савватия и Германа Соловецких Алексей Суханов

Праздник удался. Жители Городища участвовали в веселых конкурсах, флэшмобе, наносили аквагрим, танцевали на дискотеке, а детвору веселили ростовые куклы. И, конечно же, было много-много сладких призов.



