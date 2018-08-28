Заплели косички своим сестричкам: В Городище Волгоградской области собрали детей из многодетных семей в школу
Общество 28.08.2018 14:25
1028 0
28.08.2018 14:25
В рабочем поселке Городище Волгоградской области состоялся городской праздник, организованный благотворительным фондом «Семейное благо» совместно с МБУ «Патриотцентр». Как сообщает ИА «Высота 102», на площади 40-летия Сталинградской битвы собрались дети и взрослые, чтобы поучаствовать в игровой программе «Мир детства» в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу», приуроченной к 1 сентября.
Акция проводится уже третий год подряд и каждый раз ее поддерживает депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая приезжает сюда не с пустыми руками. Наборы для школьника, первоклассника, тетради, альбомы, краски и другие необходимые для школьной жизни предметы получили дети из малообеспеченных и многодетных семей и воспитанники Городищенского реабилитационного центра.
"Школа для каждого ребенка - это стартовая площадка в большую жизнь и важно, чтобы дети не только с удовольствием готовились к учебе, но и получали радость от самого процесса", - сказала Анна Кувычко.
Депутат Госдумы от Волгоградской области пообщалась с многодетными родителями и детьми, которых пойдут в школу не только с новыми красивыми ранцами, но и с прическами. Так, детям делали бесплатные стрижки, а мастера из парикмахерской "Гармония" учили плести косички. Благословил акцию настоятель храма Зосимы, Савватия и Германа Соловецких Алексей Суханов
Праздник удался. Жители Городища участвовали в веселых конкурсах, флэшмобе, наносили аквагрим, танцевали на дискотеке, а детвору веселили ростовые куклы. И, конечно же, было много-много сладких призов.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
В Волгограде утвердили новые границы Мамаева кургана28.08.2018 16:04
В Волгограде обманутые дольщики попросили помощи из федерального бюджета28.08.2018 15:35
Активисты волгоградского ОНФ проверили, из чего делают дороги28.08.2018 14:46
В Волгоградской области чиновник перенаправил жалобу "сомнительному адресату"28.08.2018 13:49
В Волгоградской области беспилотники будут глушить и сбивать28.08.2018 12:06
В Волгограде и Волжском снова пройдут митинги против пенсионной реформы28.08.2018 12:00
Лучшая поп-группа 2018 года выступила в Котельниково на празднике «ЕвроХима»28.08.2018 10:55
В Волгоградской облдуме оценят публичное поведение депутата28.08.2018 10:36
Управляющая компания в Волгограде бросилась «в атаку» на журналистов и семью инвалида27.08.2018 17:44
В Волгограде при поддержке ЛУКОЙЛа впервые прошел Фестиваль молодежи «БЕРЕГ – 2018»27.08.2018 15:25
Чиновники администрации Советского района Волгограда «вырыли себе яму»27.08.2018 14:50
В Волгограде депутат Госдумы в преддверии Дня знаний назвала почетных работников образования РФ27.08.2018 14:20
Денис Майданов отработает за 1,5 миллиона рублей пропущенный из-за траура концерт в Волгограде27.08.2018 12:33
В Волгоградской области на арбузном фестивале съели и «размочили» несколько тонн сладкой ягоды26.08.2018 17:41
В Волгограде взялись за «бодрых пенсионеров»26.08.2018 15:37
Реклама