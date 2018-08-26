Происшествия

В Волгоградской области селян эвакуировали из-за вспыхнувшего сена

Происшествия 26.08.2018 10:09
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26.08.2018 10:09


Небрежность в обращении с огнем выгнала на улицу девять человек и лишила фермера запаса фуража в Котовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, вечером на открытой территории в селе Коростино на улице Чапаева вспыхнули пять тонн сена. Сигнал об этом поступил на пульт дежурного в 18:10. Расчеты добровольной пожарной охраны села потушили пожар в 18:22. К счастью, от огня никто не пострадал. Однако пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов. По мнению специалистов, пламя вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем. 
Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области

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