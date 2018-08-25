Жительница Волжского порезала палец и обвинила знакомого в убийстве









К двум годам лишения свободы условно приговорена жительница Волжского за совершение заведомо ложного доноса о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском городском суде, женщина, испытывая неприязненные отношения к своему знакомому, обвинила его в угрозе убийством. В качестве доказательств сотрудникам полиции она продемонстрировала порез на одном из пальцев руки, указав, что это сделал ее знакомый кухонным ножом.

На самом деле женщина порезалась сама, когда готовила пищу. Следствием и судом установлено, что волжанка искусственно создала доказательства обвинения. На суде она признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



