Жительница Волжского порезала палец и обвинила знакомого в убийстве

Расследования 25.08.2018 17:31
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25.08.2018 17:31
К двум годам лишения свободы условно приговорена жительница Волжского за совершение заведомо ложного доноса о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском городском суде, женщина, испытывая неприязненные отношения к своему знакомому, обвинила его в угрозе убийством. В качестве доказательств сотрудникам полиции она продемонстрировала порез на одном из пальцев руки, указав, что это сделал ее знакомый кухонным ножом.
На самом деле женщина порезалась сама, когда готовила пищу. Следствием и судом установлено, что волжанка искусственно создала доказательства обвинения. На суде она признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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