Общество

Волгоградской области требуются новые чиновники

Общество 26.08.2018 14:00
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26.08.2018 14:00


Стратегический, финансовый, проектный менеджмент, современные методы управления, навыки владения иностранным языком, деловые и дружеские контакты с российскими и зарубежными коллегами – все это ждет будущих чиновников - участников президентской программы подготовки управленческих кадров. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, завтра стартует  очередной набор новых слушателей.
После завершения обучения в образовательном учреждении участникам программы предоставляется возможность прохождения бесплатной стажировки на зарубежных предприятиях.
Все желающие участвовать в программе подготовки управленческих кадров должны представить мотивационное эссе, которое поможет оценить профессиональные качества будущих участников обучения, уровень их теоретической и профессиональной подготовки, объяснит выбор конкретной специальности и желание обучаться ей.

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