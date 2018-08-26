Волгоградской области требуются новые чиновники





Стратегический, финансовый, проектный менеджмент, современные методы управления, навыки владения иностранным языком, деловые и дружеские контакты с российскими и зарубежными коллегами – все это ждет будущих чиновников - участников президентской программы подготовки управленческих кадров. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, завтра стартует очередной набор новых слушателей.

После завершения обучения в образовательном учреждении участникам программы предоставляется возможность прохождения бесплатной стажировки на зарубежных предприятиях.

Все желающие участвовать в программе подготовки управленческих кадров должны представить мотивационное эссе, которое поможет оценить профессиональные качества будущих участников обучения, уровень их теоретической и профессиональной подготовки, объяснит выбор конкретной специальности и желание обучаться ей.



