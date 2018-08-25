В Волгограде начнут строить тротуары

Хорошие тротуары в городе необходимы так же, как и хорошие дороги. И уже в скором времени Волгоград начнет реализацию данного проекта, с которым выступил депутат городской думы Андрей Гимбатов на прошедшей секции «Волгоград – город будущего». Озвучил идею, как уже сообщало ИА "Высота 102", на региональной конференции «Единой России» глава администрации Виталий Лихачев.

"Убежден, что волгоградцы не могут не видеть, как за последние четыре года меняется город. Благоустриваются парки, ремонтируются дороги, установлены новые остановочные павильоны, строятся дома и т.д., - говорит Гимбатов. - Но проблем, тем не менее, еще много, и одна из них - отсутствие тротуаров, которые нужно строить, исходя из предложений жителей города. Мы намерены обратиться к гражданам, собрать адреса не только тротуаров, нуждающихся в ремонте и строительстве, но и тех дорожек, которые уже, как говорится, люди протоптали сами".

По словам Гимбатова, гражданская инициатива должна идти не только от властей, но и от волгоградцев. Такой подход позволит жителям почувствовать личную ответственность за свой город, в то же время позволит им контролировать ход работ и принимать в благоустройстве города непосредственное участие.

"У нас есть тротуары, капитальный ремонт которых не проводился десятилетиями. Те средства, которые удается выкраивать, — лишь небольшой процент от реально необходимого финансирования. Но и тротуары, и подходы к остановкам транспорта — это равноправные общественные пространства, не менее нуждающиеся в модернизации и строительстве. Ведь независимо от того, куда и зачем человек идет, это должно быть для него легким, комфортным и приятным занятием. Поэтому новый проект "Тротуары Волгограда" был поддержан", - заключил инициатор идеи.