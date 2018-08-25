В Волгоградской области пешеход попал под поезд





Мужчина попал сегодня под поезд в Суровикино. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около 9:40 рядом с городским вокзалом поезд наехал на 30-летнего пешехода, когда тот пересекал пути.

Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства железнодорожного происшествия уточняются.