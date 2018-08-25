







Постановление о продлении срока содержания под стражей бывшему декану юридического факультета ВИБа Натальи Долговой оставлено без изменения, сообщает ИА «Высота 102». Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда не удовлетворила жалобу адвокатов, оспаривающих продление срока содержания Долговой под стражей до 10 сентября текущего года. Суд посчитал правильным, что ожидать окончания предварительного следствия Долгова, которую обвиняют в трех эпизодах коммерческого подкупа и пяти эпизодах мелкого коммерческого подкупа, будет ожидать в СИЗО №1 города Волгограда.

Напомним, как ранее сообщало информагентство со ссылкой на данные регионального СУ СКР, сотрудницу вуза задержали в апреле текущего года. Тогда следователи вместе с оперативниками Управления экономический безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области вскрыли коррупционную схему поборов со студентов за сдачу зачетов и экзаменов. Сообщалось, что в ней были задействованы 13 человек. «Прейскурант» оценок варьировался от 5 до 23 тысяч рублей. За 2 года на банковский счет только одного из членов группы поступило около 2 миллионов рублей. Есть сведения о примерно 100 преступных эпизодах.



