В Волгоградской области задержали «коллекционера» штрафов за нарушение ПДД

Происшествия 25.08.2018 12:05
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25.08.2018 12:05
Должника по 21-му исполнительному производству о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД задержали судебные приставы в Дубовском районе области. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФССП по региону, рейд по адресам проживания злостных неплательщиков был осуществлен совместно с сотрудниками полиции.
За долг в размере более 10 тысяч рублей по штрафам на имущество жителя Дубовского района был наложен арест. Это побудило его оплатить свою задолженность, образовавшуюся за три месяца.
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