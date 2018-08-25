Пенсионер из Москвы с семилетним ребенком попал в ДТП под Волгоградом

Происшествия 25.08.2018 10:30
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25.08.2018 10:30
Семилетний ребенок попал в больницу после аварии в Новониколаевском районе.
ДТП случилось на 663 километре трассы Р-22 “Волгоград-Москва”. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По предварительным данным, 61-летний москвич вместе с внуком ехал из Волгограда на “Toyota Corolla” и врезался в разворачивающийся “ВАЗ- 21093”. От удара иномарка съехала в кювет. При столкновении ребенок получил ушибы.
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