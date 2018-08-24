Пять человек на внедорожнике пострадали в ДТП у Волжской ГЭС в Волгограде





Пять человек пострадали сегодня вечером в ДТП в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, около шести часов вечера, по предварительным данным, на выезде из Волгограда, на дороге к Волжской ГЭС, столкнулись два автомобиля, один из них внедорожник “Toyota”. Травмы получили водитель и пассажиры внедорожника. Они ехали со стороны Волжского. За рулем находился 22-летний молодой человек. Пострадал также 19-летний парень и три 18-летние девушки.

В экстренных службах региона информагентству уточнили, что пострадавшие госпитализированы в БСМП №25. Их состояние оценивается как легкое и среднетяжелое.

Информация о случившемся уточняется. По словам очевидцев, авария спровоцировала серьезную пробку.