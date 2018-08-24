Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Адвокаты политактивиста Булатова не теряют надежды вытащить его из СИЗО Волгограда

Аналитика 24.08.2018 20:00
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24.08.2018 20:00




Смотрите сегодня в программе: областной суд оставил в СИЗО политактивиста Рената Булатова, обвиняемого в гибели четырех человек в ДТП. Обнаруженные во время работ проблемы могут скорректировать ход реконструкции Центральной набережной Волгограда. В детском лагере «Орлёнок» будущие пожарные постигают секреты профессии. Проплывший 5 тысяч километров на солнечных батареях катамаран бросил якорь в Волгограде.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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