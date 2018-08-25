Сотрудница природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» стала стипендиатом ЮНЕСКО

Общество 25.08.2018 17:08
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25.08.2018 17:08
Молодой ученый Ангелина Шарапонова, исследующая вопросы восстановления естественных ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы, вошла в число победителей программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Имена семи лауреатов — молодых ученых из Коста-Рики, Египта, Корейской Народно-Демократической Республики, Вьетнама и России — объявлены в Индонезии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Ангелина Шарапонова единственная представляла Россию в числе исследователей из разных стран. Ее работа, удостоенная стипендии ЮНЕСКО, посвящена восстановлению водно-болотных угодий с использованием биологических индикаторов в биосферном заповеднике «Волго-Ахтубинская пойма».
Изучением проблемы сохранения естественных ландшафтов на территории междуречья молодой ученый активно занимается с 2013 года. Ангелина Шарапонова неоднократно участвовала в различных, в том числе международных, экологических конкурсах, а также выступила одним из разработчиков проекта по восстановлению деградированного участка водно-болотного угодья озера Сотово, реализованного в природном парке в 2015 году в рамках Программы развития ООН, Глобального Экологического Фонда и Минприроды России.
Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» действует с 1989 года и направлена на поддержку работ молодых ученых в области экосистем, природных ресурсов, гармоничного сочетания деятельности человека и сохранения биоразнообразия на территории биосферных заповедников.
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