В Волгограде "Концессии водоснабжения" штрафуют за недра и стоки

Экология 26.08.2018 08:34
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26.08.2018 08:34
Штрафы на общую сумму в 580 тысяч рублей наложены на ООО "Концессии водоснабжения" по результатам проверки соблюдения
предприятием требований природоохранного законодательства. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в деятельности предприятия-концессионера выявлены многочисленные нарушения.
Так, установлено, что предприятием план мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ не направлялся на согласование в контролирующий орган; обществом допускается пользование недрами в нарушение условий, предусмотренных лицензией; осуществляется сброс сточных в отсутствие разрешения на сброс загрязняющих веществ, а также оформленного в установленном законодательстве права пользования водным объектом.
Более того, выявлены многочисленные нарушения, допущенные обществом в сфере промышленной безопасности.
Все это послужило основанием для вынесения 8 постановлений о возбуждении производств об административных правонарушениях в
отношении должностного и юридического лица. В адрес руководителя предприятия направлено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению нарушений, а одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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