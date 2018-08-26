В Волгограде "Концессии водоснабжения" штрафуют за недра и стоки









Штрафы на общую сумму в 580 тысяч рублей наложены на ООО "Концессии водоснабжения" по результатам проверки соблюдения

предприятием требований природоохранного законодательства. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, в деятельности предприятия-концессионера выявлены многочисленные нарушения.

Так, установлено, что предприятием план мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздух в периоды НМУ не направлялся на согласование в контролирующий орган; обществом допускается пользование недрами в нарушение условий, предусмотренных лицензией; осуществляется сброс сточных в отсутствие разрешения на сброс загрязняющих веществ, а также оформленного в установленном законодательстве права пользования водным объектом.

Более того, выявлены многочисленные нарушения, допущенные обществом в сфере промышленной безопасности.

Все это послужило основанием для вынесения 8 постановлений о возбуждении производств об административных правонарушениях в

отношении должностного и юридического лица. В адрес руководителя предприятия направлено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры по устранению нарушений, а одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



