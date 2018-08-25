Произведенный в Волгоградской области катер назвали на международном форуме уникальным

Общество 25.08.2018 10:17
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25.08.2018 10:17
Образец универсального буксирно-моторного катера-земснаряда представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2018», который проходит в Московской области. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в администрации региона, техническая новинка предназначена для оперативного углубления водоемов при организации переправ, может быть использована для моторизации понтонных парков, несения спасательной службы, ведения инженерной разведки. Им уже заинтересовались специалисты.
Выпуск новой импортозамещающей продукции освоил Волжский судостроительно-судоремонтный завод в соответствии с планом Минпромторга России по импортозамещению в судостроительной отрасли. В настоящее время на заводе по программе импортозамещения также завершается строительство танкера RST 22 TP. Это самоходное наливное судно с шестью грузовыми танками для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов.
Напомним, основные мероприятия международного военно-технического форума «Армия-2018» проводятся в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». Форум предусматривает экспозиционную, демонстрационную и научно-деловую программы.
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