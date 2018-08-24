Воскресный уикенд в Волгограде усилят дополнительным транспортом

Общество 24.08.2018 16:30
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24.08.2018 16:30
В воскресенье, 26 августа, в преддверии Дня города в парке «Победа» у стадиона «Волгоград Арена» и на площадке перед интерактивным музеем «Россия моя история» пройдут первый фестиваль молодежи «БЕРЕГ-2018» и большой общегородской уикенд «Сделано женщиной — сделано в Волгограде». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, все мероприятия начнутся в первой половине дня, а уже вечером на стадионе «Волгоград Арена» в 18-00 в рамках восьмого тура Олимп-Первенства России встретятся «Ротор» и воронежская команда «Факел».
Для гостей праздничных и спортивных мероприятий в этот день будет усилена работа общественного транспорта. После 21.00 на троллейбусные маршруты №№9 и 12 выйдет дополнительный электротранспорт. На линии СТ «Ельшанка»-«ВГТЗ» до позднего вечера интервал движения сохранится в районе 7-9 минут. В день игры с 19.30 до 20.30 с целью обеспечения общественной безопасности скоростной трамвай будет высаживать и забирать пассажиров на остановках «ЦПКиО» и «Мамаев Курган». Работа общественного транспорта по указанным маршрутам будет продлена до 23.30.
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