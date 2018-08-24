Поставлена точка в судебном споре о законности расторжения контракта по шоссе Авиаторов в Волгограде
Экономика 24.08.2018 16:27
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24.08.2018 16:27
Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, признавшего законным односторонний отказ комитета транспорта и дорожного хозяйства региона от исполнения государственного контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в арбитраже.
Напомним, судебная тяжба длилась с июля 2017 года. Иск заявила компания "Дорстройсервис", которую не только лишили контракта, но и внесли в список недобросовестных поставщиков.
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области в одностороннем порядке 7 июня 2017 года расторг контракт с ООО "Дорстройсервис". Среди причин назывались отставание от графика и плохое качество работ. К тому времени из суммы контракта, который составляет 2,45 млрд рублей, фактически было оплачено 1,5 млрд рублей.
В раках дела была проведена судебная финансово-экономическая экспертиза. Экспертам предстояло ответить на 15 вопросов, большая часть которых касалась качества выполненных работ. Судебная экспертиза позволила установить такие нарушения, как несоответствие требуемых физико-механических свойств материалов и наличие дефектов на готовых конструкциях. Например, асфальтобетон не отвечал требованиям ГОСТ, так как имел просадки и застои воды. Эксперт указал, что причиной этого могло быть как применение производителем работ некачественных исходных материалов, так и несоблюдение технологии производства работ. А бортовой камень, тактильная плитка и другие материалы имели дефекты в виде трещин и сколов, что также могло быть связано с нарушением технологии.
Изучив все материалы, суд пришел к выводу, что ответчик правомерно отказался от исполнения контракта ввиду не устранения истцом выявленных недостатков.
Отметим, что доделывать шоссе Авиаторов пришлось ООО "ТрансСервис". Уже после завершения всех работ стало известно, что к новому подрядчику также возникли претензии у заказчика - комитета транспорта и дородного хозяйства Волгоградской области. Так, в июне этого года арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с ООО "ТрансСервис" в пользу комитета более 19 миллионов рублей неустойки за нарушение сроков по госконтракту на выполнение остаточных работ по шоссе Авиаторов.
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