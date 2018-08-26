Аналитика

С риском для жизни: в Волгограде накануне 1 сентября дороги к школам в частном секторе «плачут» от разрухи

Аналитика 26.08.2018 17:16
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26.08.2018 17:16



Почему путь к знаниям опасен для школьников? Почему, чтобы добраться до учебного заведения, дети вынуждены проявлять чудеса изобретательности, чтобы не покалечиться? Как исключить риски и создать действительно для них безопасные условия? Почему до сих пор нет адресной программы по ремонту дорог и подъездных путей к школам? Об этом – в репортаже ИА «Высота 102» накануне 1 сентября. 



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