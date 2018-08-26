Улицу в Волгограде месяц топят фекалиями

Общество 25.08.2018 19:39
11150 0
25.08.2018 19:39
Жители улицы Ольгинская в Красноармейском районе Волгограда вот уже месяц вынуждены вдыхать «ароматы» зловоний, которые испаряются от «реки» нечистот. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, вышел из строя канализационный колодец на пересечении улиц Ольгинская и Нижняя. «Оттуда постоянно вытекают стоки и прямо на дорогу, по которой вынуждены ходить люди, - говорят волгоградцы. – Невозможно передать, чем мы все тут дышим». По словам жителей, они уже не раз обращались в «Концессии водоснабжения» с требованием починить колодец. «На днях приехали, наконец, рабочие, повертелись, уехали. Как все было, так и осталось. А в «Концессиях водоснабжения» говорят, что они все устранили. Пусть приедут и посмотрят, а еще лучше – поживут тут хотя бы несколько дней, чтобы в полной мере ощутить всю «прелесть» такого житья», - возмущаются жители.
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
Сотрудница природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» стала стипендиатом ЮНЕСКО25.08.2018 17:08
В Волгограде начнут строить тротуары25.08.2018 15:52
Произведенный в Волгоградской области катер назвали на международном форуме уникальным25.08.2018 10:17
Инвестиции в детство: В Волгограде обсудили поддержку будущего поколения24.08.2018 17:21
Воскресный уикенд в Волгограде усилят дополнительным транспортом24.08.2018 16:30
Двадцать тонн томатов из Волгоградской области не доехали до Калининграда24.08.2018 15:26
Парк "Сказка" в Волгограде: Не "убийство", а реконструкция24.08.2018 13:44
В Волгоградской области военнослужащим устроили стресс24.08.2018 11:09
Жители Волгоградской области собирают деньги на похороны сгоревших детей24.08.2018 10:47
В Волгограде водителей просили просигналить против пенсионной реформы23.08.2018 17:03
В центре Волгограда появится еще один участок с круговым движением23.08.2018 16:04
В торговом центре Волгограда изъяли поддельную брендовую одежду и обувь23.08.2018 14:47
На колесе обозрения в Волгограде прокатили 10 тонн песка23.08.2018 09:40
Жителей Волгоградской области протестируют на отношение к коррупции23.08.2018 08:55
В ОНФ оценили реализацию программы капремонта в Волгоградской области22.08.2018 14:38
Реклама