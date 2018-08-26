Улицу в Волгограде месяц топят фекалиями









Жители улицы Ольгинская в Красноармейском районе Волгограда вот уже месяц вынуждены вдыхать «ароматы» зловоний, которые испаряются от «реки» нечистот. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, вышел из строя канализационный колодец на пересечении улиц Ольгинская и Нижняя. «Оттуда постоянно вытекают стоки и прямо на дорогу, по которой вынуждены ходить люди, - говорят волгоградцы. – Невозможно передать, чем мы все тут дышим». По словам жителей, они уже не раз обращались в «Концессии водоснабжения» с требованием починить колодец. «На днях приехали, наконец, рабочие, повертелись, уехали. Как все было, так и осталось. А в «Концессиях водоснабжения» говорят, что они все устранили. Пусть приедут и посмотрят, а еще лучше – поживут тут хотя бы несколько дней, чтобы в полной мере ощутить всю «прелесть» такого житья», - возмущаются жители.