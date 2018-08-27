ФНПЦ «Титан-Баррикады» запросил пеню с волгоградского метзавода в сумме 68,2 млн рублей

Ростов-на-Дону. 24 августа. ИНТЕРФАКС-ЮГ

Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по делу о взыскании с АО «Федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) «Титан-Баррикады» (Волгоградская область) 49,5 млн рублей долга и неустойки в связи с отказом от иска АО «Волгоградский металлургический завод (ВМЗ) «Красный Октябрь».

Согласно материалам Арбитражного суда Волгоградской области, в ходе разбирательства метзавод увеличил размер требований по пени с 43,5 млн рублей до 68,2 млн рублей. Истец также добился проведения экспертизы, чтобы установить экономически обоснованные затраты на производство и поставку в адрес ФНПЦ холодной питьевой и технической воды, на прием его сточных вод в период с 1 ноября 2013 года по 15 октября 2014 года.

До принятия окончательного судебного акта по настоящему делу, истец направил в суд заявление об отказе от иска к "ФНПЦ "Титан-Баррикады". Данное заявление суд удовлетворил на заседании 22 августа.



