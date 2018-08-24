Общество

Двадцать тонн томатов из Волгоградской области не доехали до Калининграда

Общество 24.08.2018 15:26
3075 15
24.08.2018 15:26



Томатам из Волгоградской области, прибывшими в зону таможенного контроля Калининградской областной таможни, поставили заслон. Сюда прибыл тягач «МАN TGA» с полуприцепом, в котором, согласно товаросопроводительным документам, перемещался товар «Томат свежий» из Волгоградской области, общим весом около 20 тонн. По данным пресс-службы ведомства, сообщает ИА «Высота 102», было  принято решение о проведении таможенного досмотра с целью идентификации товара в объеме 100%. В итоге установлено, что фактически томаты не соответствуют заявленным.
В результате товар был запрещен к ввозу на территорию ЕАЭС, а в отношении фирмы-перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Несоблюдение запретов и ограничений» и «Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с таможенным транзитом».
Фото пресс-службы таможни Калининградской области.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
24.08.2018 17:21
Общество 24.08.2018 17:21
665 4 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 16:30
Общество 24.08.2018 16:30
652 1 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 13:44
Общество 24.08.2018 13:44
1860 25 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 11:09
Общество 24.08.2018 11:09
1308 6 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 10:47
Общество 24.08.2018 10:47
1618 17 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 09:18
Общество 24.08.2018 09:18
6890 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 17:03
Общество 23.08.2018 17:03
6112 20 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 16:04
Общество 23.08.2018 16:04
3145 3 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 14:47
Общество 23.08.2018 14:47
4700 13 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 09:40
Общество 23.08.2018 09:40
2515 6 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 08:55
Общество 23.08.2018 08:55
4308 23 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 14:38
Общество 22.08.2018 14:38
1465 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 11:16
Общество 22.08.2018 11:16
8547 44 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 09:51
Общество 22.08.2018 09:51
6022 9 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 08:27
Общество 22.08.2018 08:27
1074 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:21
Инвестиции в детство: В Волгограде обсудили поддержку будущего поколенияСмотреть фотографии
16:30
Воскресный уикенд в Волгограде усилят дополнительным транспортомСмотреть фотографии
16:27
Поставлена точка в судебном споре о законности расторжения контракта по шоссе Авиаторов в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде разберут причал, где швартовался затонувший на Волге катамаранСмотреть фотографии
15:26
Двадцать тонн томатов из Волгоградской области не доехали до КалининградаСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградской области спасли от браконьеров 1,5 тысячи раковСмотреть фотографии
13:44
Парк "Сказка" в Волгограде: Не "убийство", а реконструкцияСмотреть фотографии
13:44
Первый в России катамаран на солнечных батареях добрался до ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
Главному тренеру волгоградского «Ротора» не дали уйти в отставкуСмотреть фотографии
11:44
«МегаФон» в trade-in примет разбитые iPhoneСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде голодные разбойники отобрали пиццу у курьераСмотреть фотографии
11:09
В Волгоградской области военнослужащим устроили стрессСмотреть фотографии
11:09
В трех медучреждениях Волгоградской области будут новые главврачиСмотреть фотографии
10:47
Жители Волгоградской области собирают деньги на похороны сгоревших детейСмотреть фотографии
10:14
Обвиняемого в смертельном ДТП под Волгоградом молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО Смотреть фотографии
09:18
Социальный десант: ЛУКОЙЛ расширил возможности для реабилитации детей из глубинки Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:57
В Волгоградской области после ДТП сгорели грузовик и "Газель", водители погиблиСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде осудили грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочкиСмотреть фотографии
08:22
Игроки волгоградского «Ротора» могут попросить руководство клуба оставить ЕвдокимоваСмотреть фотографии
20:18
«Высота 102 ТВ»: Экипаж погибшего под Сталинградом бронекатера БК-31 обрел «последнюю гавань»Cмотреть видео
17:03
В Волгограде водителей просили просигналить против пенсионной реформыСмотреть фотографии
16:33
Волгоградские футболисты в третий раз подряд выиграли Первенство ЧерноземьяСмотреть фотографии
16:04
В центре Волгограда появится еще один участок с круговым движениемСмотреть фотографии
15:21
Свыше 4 тысяч обманутых вкладчиков Волгограда смогут получить частичную денежную компенсациюСмотреть фотографии
14:47
В торговом центре Волгограда изъяли поддельную брендовую одежду и обувьСмотреть фотографии
14:03
Жителю Волгограда смягчили приговор за рукоприкладство в караоке-клубеСмотреть фотографии
13:34
Через границу Волгоградской области пытались перевезти джип в фуреСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской облдуме могут рассмотреть предложение «ЕР» об отмене пенсионных льгот депутатам Смотреть фотографии
12:00
Бойкота не будет: Волгоградцы продолжают покупать билеты на матч «Ротора» и «Факела»Смотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взяткуСмотреть фотографии
Реклама
 