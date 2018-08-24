Двадцать тонн томатов из Волгоградской области не доехали до Калининграда

Общество 24.08.2018 15:26
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24.08.2018 15:26
Томатам из Волгоградской области, прибывшими в зону таможенного контроля Калининградской областной таможни, поставили заслон. Сюда прибыл тягач «МАN TGA» с полуприцепом, в котором, согласно товаросопроводительным документам, перемещался товар «Томат свежий» из Волгоградской области, общим весом около 20 тонн. По данным пресс-службы ведомства, сообщает ИА «Высота 102», было принято решение о проведении таможенного досмотра с целью идентификации товара в объеме 100%. В итоге установлено, что фактически томаты не соответствуют заявленным.
В результате товар был запрещен к ввозу на территорию ЕАЭС, а в отношении фирмы-перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Несоблюдение запретов и ограничений» и «Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с таможенным транзитом».
Фото пресс-службы таможни Калининградской области.
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