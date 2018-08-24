Инвестиции в детство: В Волгограде обсудили поддержку будущего поколения





От экологии до инфраструктурных проектов – такие вопросы обсудили сегодня в рамках тематических площадок на форуме волгоградского регионального отделения «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», в качестве модератора одной из таких секций - «Поддержка материнства и детства» - выступила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. Анна Кувычко напомнила, что еще в декабре 2017 года на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Президент РФ В.В. Путин предложил начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей.

Так, Государственная дума приняла закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка; продлила программу материнского капитала до конца 2021 года; расширила число регионов, которые получат софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребёнка или последующего ребенка. Также на заседании координационного совета Президент РФ анонсировал специальную программу ипотечного кредитования. Её возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребёнок. Еще один важная тема, которой коснулась Анна Александровна, это повышение доступности медицинского обслуживания детей и улучшение его качества. Для того, чтобы провести реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным расчётам, потребуется более 50 миллиардов рублей. «Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую мы им оказали в самое последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счёт. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов в год, будет предоставлять федеральный бюджет», - подчеркнула депутат Госдумы от Волгоградской области.

Как известно, 2018-2927 годы объявлены десятилетием детства. В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства должны быть направлены не менее 3,4 триллиона рублей. Это на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет. В 2012–2017 годах на эти цели было потрачено 2,47 триллиона рублей.

«В настоящее время на территории Волгоградской области предоставляются 19 видов различных государственных пособий и мер социальной поддержки, из которых 9 финансируются из средств областного бюджета, 9 – из средств федерального бюджета. 1 выплата осуществляется на условиях софинансирования», – напомнила Анна Кувычко.

Так, с 2015 года на территории Волгоградской области была введена новая мера социальной поддержки – ежеквартальная денежная выплата в размере 5000 рублей одному из родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом. В первом полугодии 2018 г. выплата предоставлена 731 ребенку на сумму 7,7 млн.руб.

Также с 2015 года расширился перечень категорий получателей ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей. Получателями ежемесячного пособия в повышенном размере являются 48,7 тыс.детей на сумму 162,2 млн.руб.

В 2017 году до 1000 рублей увеличен размер ежемесячного пособия малоимущим студенческим семьям, имеющим детей, и семьям военнослужащих.

В полтора раза увеличивается размер родительского капитала, предоставляемого однократно малоимущим семьям, имеющим третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 1 января 2016 года, при достижении ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на меры социальной поддержки, возраста трех лет, до 70 тыс.рублей. На сегодняшний день размер родительского капитала составляет 47624 рубля, размер выплаты в 2014 году составлял 45313 рублей.

При этом подход к поддержке материнства и детства в Волгограде – комплексный. В городе ведётся ремонт и строительство медицинских учреждений, реконструируются и строятся детские сады, действует масштабный проект партии «Единая Россия» по замене окон в школах и детских садах. Строятся и реконструируются городские спортивные объекты.

Участники секции обсудили также вопросы дополнительного образования детей, строительства и реконструкции новых образовательных учреждений, развития детско-юношеского спорта и оздоровительного отдыха.

«Вопрос будущего города Волгограда - это инвестиция в наше с вами «завтра». Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и стали успешными в динамично развивающемся городе, который выходит на новые рубежи развития», - заключила депутат Госдумы.



