Общество

Инвестиции в детство: В Волгограде обсудили поддержку будущего поколения

Общество 24.08.2018 17:21
666 4
24.08.2018 17:21


От экологии до инфраструктурных проектов – такие вопросы обсудили сегодня в рамках тематических площадок на форуме волгоградского регионального отделения «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», в качестве модератора одной из таких секций - «Поддержка материнства и детства» - выступила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. Анна Кувычко напомнила, что еще в декабре 2017 года на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Президент РФ В.В. Путин предложил начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. 
Так, Государственная дума приняла закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка; продлила программу материнского капитала до конца 2021 года; расширила число регионов, которые получат софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребёнка или последующего ребенка. Также на заседании координационного совета Президент РФ анонсировал специальную программу ипотечного кредитования. Её возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребёнок. Еще один важная тема, которой коснулась Анна Александровна, это повышение доступности медицинского обслуживания детей и улучшение его качества. Для того, чтобы провести реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным расчётам, потребуется более 50 миллиардов рублей. «Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую мы им оказали в самое последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счёт. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов в год, будет предоставлять федеральный бюджет», - подчеркнула депутат Госдумы от Волгоградской области. 
Как известно, 2018-2927 годы объявлены десятилетием детства. В целом за предстоящие шесть лет на меры демографического развития, на охрану материнства и детства должны быть направлены не менее 3,4 триллиона рублей. Это на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет. В 2012–2017 годах на эти цели было потрачено 2,47 триллиона рублей.
«В настоящее время на территории Волгоградской области предоставляются 19 видов различных государственных пособий и мер социальной поддержки, из которых 9 финансируются из средств областного бюджета, 9 – из средств федерального бюджета. 1 выплата осуществляется на условиях софинансирования», – напомнила Анна Кувычко.
Так, с 2015 года на территории Волгоградской области была введена новая мера социальной поддержки – ежеквартальная денежная выплата в размере 5000 рублей одному из родителей, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом. В первом полугодии 2018 г. выплата предоставлена 731 ребенку на сумму 7,7 млн.руб.
Также с 2015 года расширился перечень категорий получателей ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей. Получателями ежемесячного пособия в повышенном размере являются 48,7 тыс.детей на сумму 162,2 млн.руб. 
В 2017 году до 1000 рублей увеличен размер ежемесячного пособия малоимущим студенческим семьям, имеющим детей, и семьям военнослужащих. 
В полтора раза увеличивается размер родительского капитала, предоставляемого однократно малоимущим семьям, имеющим третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 1 января 2016 года, при достижении ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на меры социальной поддержки, возраста трех лет, до 70 тыс.рублей. На сегодняшний день размер родительского капитала составляет 47624 рубля, размер выплаты в 2014 году составлял 45313 рублей. 
При этом подход к поддержке материнства и детства в Волгограде – комплексный. В городе ведётся ремонт и строительство медицинских учреждений, реконструируются и строятся детские сады, действует масштабный проект партии «Единая Россия» по замене окон в школах и детских садах. Строятся и реконструируются городские спортивные объекты. 
Участники секции обсудили также вопросы дополнительного образования детей, строительства и реконструкции новых образовательных учреждений, развития детско-юношеского спорта и оздоровительного отдыха. 
«Вопрос будущего города Волгограда - это инвестиция в наше с вами «завтра». Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и стали успешными в динамично развивающемся городе, который выходит на новые рубежи развития», - заключила депутат Госдумы. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)
29.07.2018 13:18
46838 56
Жительница Волгограда: «Меня уволили из-за митинга против повышения пенсионного возраста!»
28.07.2018 15:55
46546 27
Волгоградские профсоюзы провели митинг против пенсионной реформы
26.07.2018 16:06
15665 38
Общество
24.08.2018 16:30
Общество 24.08.2018 16:30
653 1 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 15:26
Общество 24.08.2018 15:26
3076 15 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 13:44
Общество 24.08.2018 13:44
1860 25 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 11:09
Общество 24.08.2018 11:09
1308 6 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 10:47
Общество 24.08.2018 10:47
1619 17 Обсудить

0
Далее
Общество
24.08.2018 09:18
Общество 24.08.2018 09:18
6891 0 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 17:03
Общество 23.08.2018 17:03
6112 20 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 16:04
Общество 23.08.2018 16:04
3145 3 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 14:47
Общество 23.08.2018 14:47
4700 13 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 09:40
Общество 23.08.2018 09:40
2515 6 Обсудить

0
Далее
Общество
23.08.2018 08:55
Общество 23.08.2018 08:55
4308 23 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 14:38
Общество 22.08.2018 14:38
1465 0 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 11:16
Общество 22.08.2018 11:16
8547 44 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 09:51
Общество 22.08.2018 09:51
6022 9 Обсудить

0
Далее
Общество
22.08.2018 08:27
Общество 22.08.2018 08:27
1074 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:21
Инвестиции в детство: В Волгограде обсудили поддержку будущего поколенияСмотреть фотографии
16:30
Воскресный уикенд в Волгограде усилят дополнительным транспортомСмотреть фотографии
16:27
Поставлена точка в судебном споре о законности расторжения контракта по шоссе Авиаторов в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:50
В Волгограде разберут причал, где швартовался затонувший на Волге катамаранСмотреть фотографии
15:26
Двадцать тонн томатов из Волгоградской области не доехали до КалининградаСмотреть фотографии
15:01
В Волгоградской области спасли от браконьеров 1,5 тысячи раковСмотреть фотографии
13:44
Парк "Сказка" в Волгограде: Не "убийство", а реконструкцияСмотреть фотографии
13:44
Первый в России катамаран на солнечных батареях добрался до ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
Главному тренеру волгоградского «Ротора» не дали уйти в отставкуСмотреть фотографии
11:44
«МегаФон» в trade-in примет разбитые iPhoneСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде голодные разбойники отобрали пиццу у курьераСмотреть фотографии
11:09
В Волгоградской области военнослужащим устроили стрессСмотреть фотографии
11:09
В трех медучреждениях Волгоградской области будут новые главврачиСмотреть фотографии
10:47
Жители Волгоградской области собирают деньги на похороны сгоревших детейСмотреть фотографии
10:14
Обвиняемого в смертельном ДТП под Волгоградом молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО Смотреть фотографии
09:18
Социальный десант: ЛУКОЙЛ расширил возможности для реабилитации детей из глубинки Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:57
В Волгоградской области после ДТП сгорели грузовик и "Газель", водители погиблиСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде осудили грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочкиСмотреть фотографии
08:22
Игроки волгоградского «Ротора» могут попросить руководство клуба оставить ЕвдокимоваСмотреть фотографии
20:18
«Высота 102 ТВ»: Экипаж погибшего под Сталинградом бронекатера БК-31 обрел «последнюю гавань»Cмотреть видео
17:03
В Волгограде водителей просили просигналить против пенсионной реформыСмотреть фотографии
16:33
Волгоградские футболисты в третий раз подряд выиграли Первенство ЧерноземьяСмотреть фотографии
16:04
В центре Волгограда появится еще один участок с круговым движениемСмотреть фотографии
15:21
Свыше 4 тысяч обманутых вкладчиков Волгограда смогут получить частичную денежную компенсациюСмотреть фотографии
14:47
В торговом центре Волгограда изъяли поддельную брендовую одежду и обувьСмотреть фотографии
14:03
Жителю Волгограда смягчили приговор за рукоприкладство в караоке-клубеСмотреть фотографии
13:34
Через границу Волгоградской области пытались перевезти джип в фуреСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской облдуме могут рассмотреть предложение «ЕР» об отмене пенсионных льгот депутатам Смотреть фотографии
12:00
Бойкота не будет: Волгоградцы продолжают покупать билеты на матч «Ротора» и «Факела»Смотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взяткуСмотреть фотографии
Реклама
 