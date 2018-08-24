В Волгоградской области спасли от браконьеров 1,5 тысячи раков

Происшествия 24.08.2018 15:01
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24.08.2018 15:01
Незаконно добытые раки в количестве 1500 штук были освобождены из раколовок и выпущены в естественную среду обитания в Старополтавском районе области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, всего из реки Еруслан было изъято 102 раколовки, которые использовались для браконьерской добычи раков. Участие в рейдовых мероприятиях, направленных на охрану водных биологических ресурсов и среды их обитания, приняли сотрудники прокуратуры и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
По двум фактам противоправных действий, предусмотренных ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), материалы проверки направлены в отделение МВД России по Старополтавскому району.
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