Газетный киоск 26.08.2018 09:06
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26.08.2018 09:06
24 августа 2018, /ТАСС/.
Очаги бруцеллеза выявили у крупного рогатого скота на территории двух хозяйств в Наримановском и Енотаевском районах Астраханской области, сообщили ТАСС в областной противоэпизоотической экспедиции.
«Ежегодно исследуется кровь у крупного рогатого скота. При исследовании были выявлены положительно реагирующие животные на бруцеллез в двух хозяйствах: в одном - 17, в другом - восемь. На эти неблагополучные пункты наложены ограничительные мероприятия в течение суток. Мы проводим оздоровительные мероприятия», - сказал собеседник агентства, уточнив, что животные с этих хозяйств не могут никуда вывозиться, кроме санитарной бойни.
Бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота опасен и для человека: бактерия крайне устойчива к внешней среде, даже в условиях отрицательных температур возбудитель инфекции выживает. В земле он сохраняется до трех месяцев, в воде - до пяти. Через молоко опасное заболевание может передаваться в течение 46 дней, через брынзу - до двух месяцев. Другие молочные продукты наиболее опасны, в них бактерия сохраняется на протяжении всего срока годности, пояснил собеседник агентства.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/v-strane/5486498
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