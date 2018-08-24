Главному тренеру волгоградского «Ротора» не дали уйти в отставку

Спорт 24.08.2018 12:52
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24.08.2018 12:52
Игроки волгоградского «Ротора» выразили поддержку тренерскому штабу во время встречи с гендиректором ФК «Ротор» Андреем Рекечинским. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, сегодня на стадионе «Зенит» состоялось общекомандное собрание, с участием руководства клуба и председателя комитета физической культуры и спорта волгоградской области Александра Глинянова, который выразил свое отношение к ранее сделанному заявлению Роберта Евдокимова о намерении уйти с поста главного тренера.
«Слова тренера на пресс-конференции после кубкового матча - мужской поступок и проявление силы. Здесь, на сталинградской земле как нигде, знают цену победы. Вам нужно снять с себя оковы и начать выигрывать. В это воскресенье команду будет поддерживать полный стадион и вы должны сделать все возможное, чтобы порадовать волгоградцев зрелищной игрой и заработать 3 очка. Обращение игроков к руководству очень важный шаг. Он показал, что у команды есть дух. Теперь нужно доказать это на поле. В Волгограде любят футбол, любят «Ротор» и ждут положительных результатов. Я верю, что эта задача вам по силам. Руководство области и клуба доверяет Роберту Геннадьевичу и тренерский штаб продолжит свою работу», - сказал Александр Глинянов. Главный тренер волгоградцев выступил с ответным словом:.«Хочу поблагодарить всех за оказанное доверие и поддержку. Только вместе мы сможем исправить наше турнирное положение и выбраться из сложившейся ситуации».
Напомним, о своем намерении покинуть пост главного тренера Роберт Евдокимов заявил после поражения "Ротора" в поединке с "Сызранью-2003", по итогам которого клуб покинул Кубок России. Сейчас "Ротор" занимает 18-е место в турнирной таблице из 20 позиций.
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