В Волгограде голодные разбойники отобрали пиццу у курьера









Неординарное преступление совершили минувшей ночью двое волгоградцев. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, двое местных жителей 19 и 20 лет в Красноармейском районе напали на курьера и отобрали у него сумки с пиццей. Примечательно, что это преступление они спланировали: оформили заказ на фиктивный адрес доставки и выжидали появления курьера.

В подъезде дома, угрожая ножом, они вырвали из рук разносчика сумки и скрылись. Добычей злоумышленников стали 7 пицц, которые они съели. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей. Свои действия подозреваемые объяснили чувством голода, охватившим их поздно вечером.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ – "Разбой, совершенный с применением оружия". Санкция настоящей статьи предусматривает наказание на срок до 10 лет лишения свободы.



