В Волгограде голодные разбойники отобрали пиццу у курьера

Происшествия 24.08.2018 11:31
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24.08.2018 11:31
Неординарное преступление совершили минувшей ночью двое волгоградцев. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, двое местных жителей 19 и 20 лет в Красноармейском районе напали на курьера и отобрали у него сумки с пиццей. Примечательно, что это преступление они спланировали: оформили заказ на фиктивный адрес доставки и выжидали появления курьера.
В подъезде дома, угрожая ножом, они вырвали из рук разносчика сумки и скрылись. Добычей злоумышленников стали 7 пицц, которые они съели. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей. Свои действия подозреваемые объяснили чувством голода, охватившим их поздно вечером.
Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ – "Разбой, совершенный с применением оружия". Санкция настоящей статьи предусматривает наказание на срок до 10 лет лишения свободы.
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