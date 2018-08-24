Телеком

«МегаФон» в trade-in примет разбитые iPhone

Телеком 24.08.2018 11:44 Реклама
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24.08.2018 11:44


«МегаФон» стал первым в России оператором, принимающим в trade-in сильно поврежденные смартфоны от Apple, с сегодняшнего дня — Apple 4s и выше. 
Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора, сдать устройства с любыми сколами и трещинами можно в Волгограде и в Волжском. Единственное требование к экрану — сенсор экрана должен работать и изображение на экране должно присутствовать.
«Согласно нашей статистике, iPhone различных поколений – это самые популярные устройства, которые россияне сдают в trade-in. Еще недавно мы принимали аппараты лишь с минимальными повреждениями, что значительно сужало возможности для наших клиентов.
Но уже сегодня клиент может получить существенную скидку на покупку нового смартфона за счет аппарата, восстановление которого для его владельца экономически нецелесообразно», — отмечает генеральный директор «МегаФон Ритейл» Кирилл Шибанов.
Эксклюзивным партнером «МегаФона» по программе trade-in телефонов является SmartPrice, крупнейший оператор услуги trade-in в России.
«По нашим оценкам, на рынке до 40% мобильных устройств имеют серьезные сколы или трещины на экранах. Сдать такое устройство в trade-in выгоднее, чем продавать или пытаться чинить.
В частности, замена экрана iPhone 7 на неоригинальный, либо снятый с другого телефона стоит в мастерских не менее 7-8 тысяч рублей. А в trade-in за разбитый iPhone 7 с памятью в 256Гб можно получить до 14 тысяч, плюс дополнительную скидку от 2 до 10 тысяч рублей от оператора на покупку другого нового смартфона.
Таким образом, появляется возможность выручить существенную сумму за разбитый аппарат, который лежит у вас дома без дела или просто неудобен в использовании», — говорит генеральный директор SmartPrice Владислав Овчинников.

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