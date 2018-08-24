В Волгоградской области военнослужащим устроили стресс









Военнослужащие соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, на полигоне "Прудбой" прошли проверку на стрессоустойчивость. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, в рамках двусторонних ротных тактических учений они преодолели специальную 500-метровую полосу препятствий с элементами реального боя. Она была подготовлена психологической службой ЮВО в рамках учения по морально-психологическому обеспечению.

В ходе прохождения полосы препятствий военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 20 сложных препятствий, в том числе: проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные и горящие стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы. Военнослужащие преодолевали все препятствия в условиях использования имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя.

Одним из ярких этапов стала обкатка танком военнослужащих, где им предстояло не только укрыться в окопе под проезжающим над ним танком, но и условно его уничтожить гранатой.

Отмечается, что главными целями прохождения полосы препятствий стали определение психологической устойчивости и готовность военнослужащих к выполнению учебных (боевых) задач по предназначению, а также повышение управляемости в стрессовых нестандартных ситуациях и слаженности действий подразделений командирами всех степеней.

Специальную полосу препятствий уже прошли более 1,5 тыс. военнослужащих соединения ЮВО.