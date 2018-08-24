Общество

В Волгоградской области военнослужащим устроили стресс

Общество 24.08.2018 11:09
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24.08.2018 11:09



Военнослужащие соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, на полигоне "Прудбой" прошли проверку на стрессоустойчивость. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, в рамках двусторонних ротных тактических учений они преодолели специальную 500-метровую полосу препятствий с элементами реального боя. Она была подготовлена психологической службой ЮВО в рамках учения по морально-психологическому обеспечению.
В ходе прохождения полосы препятствий военнослужащие в одиночном порядке и в составе групп преодолели более 20 сложных препятствий, в том числе: проволочные заграждения, рвы, окопы, железные трубы, разрушенные и горящие стены, подземные ходы, фрагменты городских сооружений и завалы. Военнослужащие преодолевали все препятствия в условиях использования имитации взрывов, холостой стрельбы, дымов, огня и звуков боя.
Одним из ярких этапов стала обкатка танком военнослужащих, где им предстояло не только укрыться в окопе под проезжающим над ним танком, но и условно его уничтожить гранатой.
Отмечается, что главными целями прохождения полосы препятствий стали определение психологической устойчивости и готовность военнослужащих к выполнению учебных (боевых) задач по предназначению, а также повышение управляемости в стрессовых нестандартных ситуациях и слаженности действий подразделений командирами всех степеней.
Специальную полосу препятствий уже прошли более 1,5 тыс. военнослужащих соединения ЮВО.
 

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