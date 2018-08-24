В трех медучреждениях Волгоградской области будут новые главврачи

Здравоохранение 24.08.2018 11:09
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24.08.2018 11:09
Экспертный совет при комитете по здравоохранению Волгоградской области рекомендовал назначить на должности главных врачей трех медучреждений региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, на пост главного врача детской поликлиники №2 может быть назначен Дмитрий Орлов, ГАУЗ «Волгоградская областная дезинфекционная станция» - Ринат Кудряков, Нехаевской ЦРБ – Сергей Зуев. Отставки прежних руководителей связаны с различными причинами – сменой места жительства, выходом на пенсию.
В составе экспертного совета произошли изменения. Так, в него включены главный врач Волгоградской областной стоматологической поликлиники №1 Хосяин Салямов, заместитель руководителя ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» Лилия Елисеева и главный врач Волгоградского областного онкологического диспансера Надежда Коваленко.
Как рассказала председатель экспертного совета, депутат Волгоградской областной думы Наталья Семенова, с 2014 года назначение руководителей медучреждений региона происходит по рекомендации членов этого объединения и открывает возможности как для продвижения талантливых управленцев, так и для повышения эффективности работы больниц и поликлиник. «Призываю амбициозных врачей, которые уверены в своих силах, которые хотят добиться больших целей, активнее участвовать в отборе кандидатов на должности главных врачей, - сказала Наталья Валерьевна. - Банк данных таких кандидатов – это своеобразный кадровый резерв управленцев, которые могут быть назначены на руководящие должности по совокупности деловых и профессиональных качеств, а не «по звонку» или «по знакомству», как это практиковалось раньше».
В настоящее время отправить резюме на участие в таком конкурсе можно на сайте комитета здравоохранения Волгоградской области. Данные о претендентах являются конфиденциальными.
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