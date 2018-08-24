Здравоохранение

В трех медучреждениях Волгоградской области будут новые главврачи

Здравоохранение 24.08.2018 11:09
3490 0
24.08.2018 11:09



Экспертный совет при комитете по здравоохранению Волгоградской области рекомендовал назначить на должности главных врачей трех медучреждений региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, на пост главного врача детской поликлиники №2 может быть назначен Дмитрий Орлов, ГАУЗ «Волгоградская областная дезинфекционная станция» - Ринат Кудряков, Нехаевской  ЦРБ – Сергей Зуев. Отставки прежних руководителей связаны с различными причинами – сменой места жительства, выходом на пенсию. 
В составе экспертного совета произошли изменения. Так, в него включены главный врач Волгоградской областной стоматологической поликлиники №1 Хосяин Салямов, заместитель руководителя ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» Лилия Елисеева и главный врач Волгоградского областного онкологического диспансера Надежда Коваленко. 
Как рассказала председатель экспертного совета, депутат Волгоградской областной думы Наталья Семенова, с 2014 года назначение руководителей медучреждений региона происходит по рекомендации членов этого объединения и открывает возможности как для продвижения талантливых управленцев, так и для повышения эффективности работы больниц и поликлиник. «Призываю амбициозных врачей, которые уверены в своих силах, которые хотят добиться больших целей,  активнее участвовать в отборе кандидатов на должности главных врачей, - сказала Наталья Валерьевна. - Банк данных таких кандидатов – это своеобразный кадровый резерв управленцев, которые могут быть назначены на руководящие должности по совокупности деловых и профессиональных качеств, а не «по звонку» или «по знакомству», как это практиковалось раньше».
В настоящее время отправить резюме на участие в таком конкурсе можно на сайте комитета здравоохранения Волгоградской области. Данные о претендентах являются конфиденциальными. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Выдающийся волгоградский врач отмечает юбилей
25.07.2018 04:49
1861 0
В Волгоградской области зарегистрировано три случая заболевания болезнью Лайма
10.08.2018 17:47
1174 3
В Федеральный центр трансплантации почки и диализа в Волжском закупают оборудование
07.08.2018 17:34
952 0
Здравоохранение
21.08.2018 17:38
Здравоохранение 21.08.2018 17:38
2598 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.08.2018 06:38
Здравоохранение 15.08.2018 06:38
6189 0 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
10.08.2018 17:47
Здравоохранение 10.08.2018 17:47
5670 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.08.2018 17:34
Здравоохранение 07.08.2018 17:34
4961 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2018 17:28
Здравоохранение 27.07.2018 17:28
7693 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.07.2018 04:49
Здравоохранение 25.07.2018 04:49
4513 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.07.2018 15:53
Здравоохранение 19.07.2018 15:53
4492 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.07.2018 12:46
Здравоохранение 10.07.2018 12:46
9411 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
06.07.2018 12:59
Здравоохранение 06.07.2018 12:59
6492 18 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.07.2018 05:40
Здравоохранение 03.07.2018 05:40
6341 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2018 12:37
Здравоохранение 29.06.2018 12:37
4688 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.06.2018 04:34
Здравоохранение 28.06.2018 04:34
6155 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.06.2018 16:32
Здравоохранение 25.06.2018 16:32
4233 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.06.2018 05:59
Здравоохранение 25.06.2018 05:59
5306 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.06.2018 12:59
Здравоохранение 24.06.2018 12:59
10522 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:52
Главному тренеру волгоградского «Ротора» не дали уйти в отставкуСмотреть фотографии
11:44
«МегаФон» в trade-in примет разбитые iPhoneСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде голодные разбойники отобрали пиццу у курьераСмотреть фотографии
11:09
В Волгоградской области военнослужащим устроили стрессСмотреть фотографии
11:09
В трех медучреждениях Волгоградской области будут новые главврачиСмотреть фотографии
10:47
Жители Волгоградской области собирают деньги на похороны сгоревших детейСмотреть фотографии
10:14
Обвиняемого в смертельном ДТП под Волгоградом молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО Смотреть фотографии
09:18
Социальный десант: ЛУКОЙЛ расширил возможности для реабилитации детей из глубинки Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:57
В Волгоградской области после ДТП сгорели грузовик и "Газель", водители погиблиСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде осудили грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочкиСмотреть фотографии
08:22
Игроки волгоградского «Ротора» могут попросить руководство клуба оставить ЕвдокимоваСмотреть фотографии
20:18
«Высота 102 ТВ»: Экипаж погибшего под Сталинградом бронекатера БК-31 обрел «последнюю гавань»Cмотреть видео
17:03
В Волгограде водителей просили просигналить против пенсионной реформыСмотреть фотографии
16:33
Волгоградские футболисты в третий раз подряд выиграли Первенство ЧерноземьяСмотреть фотографии
16:04
В центре Волгограда появится еще один участок с круговым движениемСмотреть фотографии
15:21
Свыше 4 тысяч обманутых вкладчиков Волгограда смогут получить частичную денежную компенсациюСмотреть фотографии
14:47
В торговом центре Волгограда изъяли поддельную брендовую одежду и обувьСмотреть фотографии
14:03
Жителю Волгограда смягчили приговор за рукоприкладство в караоке-клубеСмотреть фотографии
13:34
Через границу Волгоградской области пытались перевезти джип в фуреСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской облдуме могут рассмотреть предложение «ЕР» об отмене пенсионных льгот депутатам Смотреть фотографии
12:00
Бойкота не будет: Волгоградцы продолжают покупать билеты на матч «Ротора» и «Факела»Смотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взяткуСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде все поезда прогудели в память о жертвах массированной бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
10:23
Внедорожник-убийца: ребенок и женщина погибли в страшной аварии на федеральной трассе "Волгоград-Сызрань"Смотреть фотографии
10:19
В Волгограде лихач на мусоровозе протаранил такси, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом предали земле останки экипажа БК-31 и более 800 защитников СталинградаСмотреть фотографии
09:40
На колесе обозрения в Волгограде прокатили 10 тонн пескаСмотреть фотографии
09:30
«ВОЛМА» заинтересовала иранский строительный рынокСмотреть фотографии
08:55
Жителей Волгоградской области протестируют на отношение к коррупцииСмотреть фотографии
00:25
Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставкуСмотреть фотографии
Реклама
 