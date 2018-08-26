Экономика

В Волгоградской области ищут предпринимателей для поездки в Индию

Экономика 26.08.2018 10:18
1763 0
26.08.2018 10:18



Волгоградских представителей малого и среднего бизнеса призывают принять участие в бизнес-миссии в индийский город Мумбаи. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете экономической политики и развития региона, предпринимателям предоставится возможность  установить прямые контакты с мировыми и российскими производителями, привлечь новых клиентов и развить взаимовыгодные  отношения с партнерами. Также запланированы презентация волгоградских компаний, выставки, встречи с ассоциацией бобовых и зерновых Индии, представителями федерации промышленности, посещение индийских предприятий. Поездку организует центр поддержки экспорта Волгоградской области.

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