







Жители Ольховского района Волгоградской области собирают деньги на похороны сгоревших в собственном доме братьев - Вани, Антона и Андрея Бурыкиных. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Ольховского района, «дают, кто сколько может». Сегодня будет решаться вопрос о времени похорон погибших братьев. Но уже известно, рассказали жители села, что мама детей – Любовь – со своим старшим сыном собирается уехать из Нежинского и поселиться в Волгограде, где живет ее мама. Там же будут похоронены и ее дети.

Трагедия, которая произошла в Нежинском 22 августа, потрясла не только жителей села. Трое братьев находились дома, когда вспыхнул огонь. Как рассказали жители села, возможно, причиной беды стали шалости с огнем – дети, которые отставали в развитии, могли что-то поджечь. «Дом вспыхнул как спичка, еле-еле удалось отбить огонь от соседних строений», - вспоминают люди.

Сейчас, помимо сбора наличных денег, открыт также счет для перечисления пожертвований для пострадавшей семьи. Как пояснили в администрации Ольховского района, готовятся документы для оказания помощи по линии соцзащиты. Иловлинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Волгоградской области проводит доследственную проверку по факту гибели троих детей.

Кто хочет оказать помощь в похоронах детей, может перечислить средства на счет мамы погибших братьев.

Банк получателя - Доп. офис №8621/0343 ПАО Сбербанк

Кор/счет банка - 30101810100000000647

БИК банка - 041806647

Счет получателя - 42307810711007105730

Получатель - Бурыкина Любовь Константиновна.



