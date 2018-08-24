Общество

Социальный десант: ЛУКОЙЛ расширил возможности для реабилитации детей из глубинки Волгоградской области

Общество 24.08.2018 09:18
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24.08.2018 09:18



Вот уже несколько месяцев специалисты Среднеахтубинского центра социального обслуживания населения приезжают в село Рахинка и хутор Закутский для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Группа профессионалов загружает в машину специализированное коррекционно-развивающее оборудование и в путь! Корреспондент ИА «Высота 102» присоединился к этому «социальному десанту» и узнал, благодаря чему стало возможным оказывать помощь детям практически на дому.

Великолепная «четверка»

Каждую пятницу четыре профессионала – психолог Артем Гордиенко, логопед Ирина Анисимова, социальный педагог Анастасия Карташова и методист по физической культуре Людмила Жукова выезжают в Рахинку. Путь не близкий – дорога занимает более часа.

  

Это поселение относится к Среднеахтубинскому району, но находится на  расстоянии почти 50 км от районного центра. 
«Мы знаем, что в отдаленных поселках есть дети с ограниченными возможностями здоровья, однако посещение ими специалистов столько раз, сколько необходимо, становится проблематичным. Поэтому мы разработали проект с выездами в дальние села района – село Рахинка и хутор Закутский. Необходимое для полноценных занятий современное оборудование было приобретено на средства гранта. Победа в конкурсе социальных проектов «ЛУКОЙЛа» позволила нам купить компьютерную программу психологической диагностики и коррекции ЦИЦЕРОН Лого и набор Дары Фрёбеля для развития детей», - рассказала Анастасия Карташова.

 

Всё это стало хорошим подспорьем для проведения полноценных занятий с детишками. В течение 2 часов каждый из них занимается сразу у четырех специалистов.

Рахинка ждет!

К приезду молодых специалистов у здания поселковой амбулатории уже собираются родители с детьми. «Нас ждут с большим нетерпением, практически никто занятий не пропускает. Кого-то приводят бабушки и дедушки, много мам. Некоторые дети отстают в развитии в связи с семейным неблагополучием, в некоторых семьях говорят на двух языках, поэтому ребенок сложно осваивает речь, долго не разговаривает», - поделился Артем Гордиенко.

 

По словам мамы двух детей Евгении М., это очень удобно, что стало возможным заниматься с детьми в Рахинке. «Посещать специалистов мы можем только летом. Сын-инвалид, у дочери - проблемы с речью. Мы 2 года ездили в Среднюю Ахтубу, приходилось посещать и волгоградских специалистов. А это очень нелегко – жарко, и путь длинный», - поделилась Евгения.

 

Заниматься с новыми учебными пособиями интересно и детям, и специалистам. «Набор «Дары Фрёбеля» используют для развития социальных и коммуникативных умений, сенсорного развития, развития мелкой моторики, развития познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, формирования элементарных математических представлений, развития логических способностей. Поэтому мы все используем его в работе. Как правило, обычный раздаточный материал быстро приходит в негодность, этот набор очень качественный и долговечный», - поясняет Артем Гордиенко.
А приобретенная на средства ЛУКОЙЛа компьютерная программа ЦИЦЕРОН Лого – незаменимый помощник в диагностике и коррекции. Педагог Анастасия Карташова продемонстрировала все его возможности.

Поддержка – только нужных проектов 

По словам заместителя генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Олега Богатова, компания поддерживает самые необходимые для жителей региона начинания. «При отборе победителей конкурса социальных проектов конкурсная комиссия  всегда обращает внимание на то, насколько они необходимы и важны. В частности, проект по доступности детям из отдаленных районов современных средств реабилитации, на наш взгляд, очень важная инициатива. Не менее важно и то, с какой отдачей работают по его реализации специалисты Среднеахтубинского центра социального обслуживания населения», - отметил Олег Богатов.

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