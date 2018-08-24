Игроки волгоградского «Ротора» могут попросить руководство клуба оставить Евдокимова

Газетный киоск 24.08.2018 08:22
956 12
24.08.2018 08:22
Матч ТВ, 23 августа 2018 года.
Как уже сообщал «Матч ТВ», в среду после поражения в 1/32 финала Кубка России от «Сызрани-2003» главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов заявил о намерении просить об отставке руководство клуба.
Волгоградцы крайне неудачно начали сезон: в 7 турах ФНЛ они набрали 6 очков и занимают 18 место в таблице. Поражение в Кубке в серии пенальти от представителя ПФЛ только усугубило ситуацию, при том что клуб не испытывает финансовых проблем, а при новом тренере его состав пополнили почти два десятка новичков.
В четверг вечером «Ротор» возвращается из Сызрани. Совещания, на котором должны быть поставлены точки над i, еще не было. Соответственно, официального решения о кадровых изменениях пока не принято. Хотя руководство клуба недовольно работой Евдокимова, которому после фиаско со «Спартаком-2», по неофициальной информации, давали два матча, ожидая увидеть позитивные сдвиги, окончательное слово за кураторами «Ротора».
При этом, по нашим данным, игроки готовы обратиться к начальству с просьбой оставить Евдокимова, подкрепив это обязательствами выправить турнирную ситуацию. Один из футболистов «Ротора» подтвердил для «Матч ТВ», что «такая тема существует, но пока это частные беседы, а общекомандное решение будет принято в пятницу».
Добавим, что в случае отставки Евдокимова домашний матч 8-го тура с «Факелом» волгоградцы, скорее всего, проведут под руководством старшего тренера Валерия Бурлаченко.
Реклама
Популярное по теме
24.08.2018 08:22
22 12
24.08.2018 13:31
0 0
22.08.2018 11:52
0 2
Военные железнодорожники помогли найти останки 135 защитников Сталинграда22.08.2018 11:52
Газетный киоск 22.08.2018 11:52
11008 2 Обсудить
В Волгоградской области в списке проблемных объектов - 42 многоквартирных дома30.07.2018 10:00
Газетный киоск 30.07.2018 10:00
15524 18 Обсудить
Генерал Дрыманов в июне «перебрался» в двухэтажный особняк в Волгограде22.07.2018 04:57
Газетный киоск 22.07.2018 04:57
11457 0 Обсудить
"Волгоград-Арене" вернут название "Победа"18.07.2018 08:37
Газетный киоск 18.07.2018 08:37
5951 37 Обсудить
Сотрудников Ространснадзора вызовут в суд по делу об аварии катамарана в Волгограде16.07.2018 14:50
Газетный киоск 16.07.2018 14:50
7533 5 Обсудить
Эффект Гимбатова01.07.2018 09:39
Газетный киоск 01.07.2018 09:39
18987 0 Обсудить
Астраханцы стали свидетелями редкого природного явления30.06.2018 11:32
Газетный киоск 30.06.2018 11:32
3308 0 Обсудить
Депутат Волгоградской гордумы Иосиф Ефремов: «Депутатский статус – это не привилегия, а кредит доверия»29.06.2018 17:56
Газетный киоск 29.06.2018 17:56
5407 29 Обсудить
Дмитрий Калашников: для «Справедливой России» в Волгограде настало время позитивных перемен29.06.2018 12:56
Газетный киоск 29.06.2018 12:56
3215 9 Обсудить
Генпрокурор России: В Волгоградской области выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходах28.06.2018 10:44
Газетный киоск 28.06.2018 10:44
4449 8 Обсудить
Врачи Волгограда призвали болельщиков ЧМ-2018 не злоупотреблять алкоголем в дни жары27.06.2018 09:15
Газетный киоск 27.06.2018 09:15
3550 4 Обсудить
Минстрой России нашел долгострои в Волгоградской области23.06.2018 07:39
Газетный киоск 23.06.2018 07:39
4987 0 Обсудить
Болельщика сборной Нигерии в Волгограде доставили со стадиона в больницу22.06.2018 22:23
Газетный киоск 22.06.2018 22:23
9284 33 Обсудить
Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой21.06.2018 11:48
Газетный киоск 21.06.2018 11:48
3291 3 Обсудить
"Русал" предложил ввести соцнорму электропотребления с низким тарифом21.06.2018 09:53
Газетный киоск 21.06.2018 09:53
874 0 Обсудить
Реклама