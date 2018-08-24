Игроки волгоградского «Ротора» могут попросить руководство клуба оставить Евдокимова





Матч ТВ, 23 августа 2018 года.

Как уже сообщал «Матч ТВ», в среду после поражения в 1/32 финала Кубка России от «Сызрани-2003» главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов заявил о намерении просить об отставке руководство клуба.

Волгоградцы крайне неудачно начали сезон: в 7 турах ФНЛ они набрали 6 очков и занимают 18 место в таблице. Поражение в Кубке в серии пенальти от представителя ПФЛ только усугубило ситуацию, при том что клуб не испытывает финансовых проблем, а при новом тренере его состав пополнили почти два десятка новичков.

В четверг вечером «Ротор» возвращается из Сызрани. Совещания, на котором должны быть поставлены точки над i, еще не было. Соответственно, официального решения о кадровых изменениях пока не принято. Хотя руководство клуба недовольно работой Евдокимова, которому после фиаско со «Спартаком-2», по неофициальной информации, давали два матча, ожидая увидеть позитивные сдвиги, окончательное слово за кураторами «Ротора».

При этом, по нашим данным, игроки готовы обратиться к начальству с просьбой оставить Евдокимова, подкрепив это обязательствами выправить турнирную ситуацию. Один из футболистов «Ротора» подтвердил для «Матч ТВ», что «такая тема существует, но пока это частные беседы, а общекомандное решение будет принято в пятницу».

Добавим, что в случае отставки Евдокимова домашний матч 8-го тура с «Факелом» волгоградцы, скорее всего, проведут под руководством старшего тренера Валерия Бурлаченко.