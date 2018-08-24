В Волгограде осудили грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочки

Расследования 24.08.2018 08:22
906 2
24.08.2018 08:22
Жителя Волгограда по фамилии Голдобин признали виновным в совершении восьми эпизодов краж золотых украшений у женщин, которые он совершил среди бела дня. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, за содеянное волгоградец проведет в колонии строгого режима 5,5 лет. Осужденный пытался добиться смягчения приговора на основании того, что он написал явку с повинной, помогал следствию и раскаялся в содеянном. Однако апелляционная инстанция посчитала приговор районного суда законным и справедливым, оставив его без изменения.
В суде установлено, что Голдобил подходил к женщинам, открыто срывал с них золотые и серебряные украшения, преимущественно цепочки с подвесками, медальонами или крестиками. Если потерпевшие оказывали сопротивление, то он применял физическую силу. Похищенное злоумышленник сдавал в ломбард, а деньгами распоряжался по своему усмотрению. Ущерб, нанесенный пострадавшим, составил около 200 тысяч рублей.
Реклама
Популярное по теме
26.07.2018 08:48
7447 8
14.08.2018 20:53
6132 2
14.08.2018 18:37
5527 32
Обвиняемого в смертельном ДТП под Волгоградом молодогвардейца Булатова оставили в СИЗО24.08.2018 10:14
Расследования 24.08.2018 10:14
4765 21 Обсудить
Жителю Волгограда смягчили приговор за рукоприкладство в караоке-клубе23.08.2018 14:03
Расследования 23.08.2018 14:03
2802 3 Обсудить
В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взятку23.08.2018 11:52
Расследования 23.08.2018 11:52
4162 6 Обсудить
В Волгограде суд приговорил экс-наркополицейских к серьезным тюремным срокам22.08.2018 19:56
Расследования 22.08.2018 19:56
5755 7 Обсудить
В Волгограде за мошенничество с землей под "Крестьянское подворье" возбуждено уголовное дело22.08.2018 15:44
Расследования 22.08.2018 15:44
7201 10 Обсудить
Жителя Волгоградской области приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство из-за корысти22.08.2018 14:32
Расследования 22.08.2018 14:32
1576 3 Обсудить
В Волгоградской области дальнобойщика из Дагестана осудили за присвоение груза с парфюмерией22.08.2018 12:01
Расследования 22.08.2018 12:01
1787 1 Обсудить
В Волгограде судят рэкетира с оптового рынка22.08.2018 11:02
Расследования 22.08.2018 11:02
3993 4 Обсудить
Житель Волгоградской области насмерть забил собутыльника в отместку за удар доской по голове21.08.2018 18:00
Расследования 21.08.2018 18:00
2502 0 Обсудить
В Волгоградской области двоих охотников судят за отстрел кабанов в заповеднике21.08.2018 14:52
Расследования 21.08.2018 14:52
2006 2 Обсудить
В Волгограде двое бутлегеров не успели сбыть "элитный" контрафакт на 1,3 млн рублей21.08.2018 13:03
Расследования 21.08.2018 13:03
1906 1 Обсудить
В Волгограде бывшего налогового инспектора будут судить за мошенничество21.08.2018 10:44
Расследования 21.08.2018 10:44
4641 5 Обсудить
В Волгограде фигуранта дела о крушении катамарана не выпустили из дома20.08.2018 14:12
Расследования 20.08.2018 14:12
6069 10 Обсудить
Замглаве волгоградского отделения "Молодой гвардии" предъявлено обвинение17.08.2018 17:12
Расследования 17.08.2018 17:12
10297 17 Обсудить
В Волгоградской области браконьеры наловили раков на миллион рублей17.08.2018 14:45
Расследования 17.08.2018 14:45
5661 13 Обсудить
Реклама