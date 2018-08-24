В Волгограде осудили грабителя, срывавшего с женщин золотые цепочки









Жителя Волгограда по фамилии Голдобин признали виновным в совершении восьми эпизодов краж золотых украшений у женщин, которые он совершил среди бела дня. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, за содеянное волгоградец проведет в колонии строгого режима 5,5 лет. Осужденный пытался добиться смягчения приговора на основании того, что он написал явку с повинной, помогал следствию и раскаялся в содеянном. Однако апелляционная инстанция посчитала приговор районного суда законным и справедливым, оставив его без изменения.

В суде установлено, что Голдобил подходил к женщинам, открыто срывал с них золотые и серебряные украшения, преимущественно цепочки с подвесками, медальонами или крестиками. Если потерпевшие оказывали сопротивление, то он применял физическую силу. Похищенное злоумышленник сдавал в ломбард, а деньгами распоряжался по своему усмотрению. Ущерб, нанесенный пострадавшим, составил около 200 тысяч рублей.



