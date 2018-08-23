Аналитика 23.08.2018 20:18
5741 0
23.08.2018 20:18
Смотрите сегодня в программе: Волгоград почтил память жертв бомбежки Сталинграда 23 августа 1942 года. На военно-мемориальном кладбище в Россошках похоронили экипаж бронекатера БК-31 и останки сотен защитников Сталинграда. "Ротор" покинул Кубок России по футболу, а главный тренер заявил о своей отставке. В Волгограде новое колесо обозрения испытали десятью тоннами песка.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
Реклама
Популярное по теме
17.08.2018 20:00
23165 0
30.07.2018 20:10
21411 3
25.07.2018 20:51
21362 1
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область и провинция Ирана настроены дружить серьезно22.08.2018 20:31
Жителям Волгоградской области придется копить на квартиру в новостройке почти 7 лет22.08.2018 09:04
«Высота 102 ТВ»: Склон у «Волгоград Арены» снова подкинул проблем21.08.2018 20:06
Эксперты: В Волжском более довольны жизнью, чем в Волгограде21.08.2018 12:47
«Высота 102 ТВ»: Волгоградскую область готовят к приходу холодов20.08.2018 20:00
В Волгоградской области почти в 8 раз увеличился долг по зарплате19.08.2018 10:23
«Высота 102 ТВ»: Стул на дороге стал аварийным маячком в центре Волгограда17.08.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде чиновник попался на взятке за "помощь" при выходе на заслуженный отдых16.08.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области школьные автобусы оснащают мигалками15.08.2018 20:08
Выписка из анамнеза: Как Волгоградская область за 10 лет теряла врачей и больницы15.08.2018 11:02
«Высота 102 ТВ»: Волгоградский инвалид-колясочник объехал всю Россию на хендбайке14.08.2018 20:02
«Высота 102 ТВ»: Волгоград сказал последнее «прощай» директору всемирно известного музея13.08.2018 20:15
В Волгоградской области озвучили потери урожая зерновых13.08.2018 13:23
«Высота 102 ТВ»: Перед Днем города Волгоград ждет генеральная уборка10.08.2018 20:10
Росстат: В Волгоградской области падает безработица10.08.2018 16:16
Реклама