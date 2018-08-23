









Смотрите сегодня в программе: Волгоград почтил память жертв бомбежки Сталинграда 23 августа 1942 года. На военно-мемориальном кладбище в Россошках похоронили экипаж бронекатера БК-31 и останки сотен защитников Сталинграда. "Ротор" покинул Кубок России по футболу, а главный тренер заявил о своей отставке. В Волгограде новое колесо обозрения испытали десятью тоннами песка.

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