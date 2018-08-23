Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Экипаж погибшего под Сталинградом бронекатера БК-31 обрел «последнюю гавань»

Аналитика 23.08.2018 20:18
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23.08.2018 20:18




Смотрите сегодня в программе: Волгоград почтил память жертв бомбежки Сталинграда 23 августа 1942 года. На военно-мемориальном кладбище в Россошках похоронили экипаж бронекатера БК-31 и останки сотен защитников Сталинграда. "Ротор" покинул Кубок России по футболу, а главный тренер заявил о своей отставке. В Волгограде новое колесо обозрения испытали десятью тоннами песка.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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