







Команда Академии "Ротор-2003" одержала победу в Смоленске на финальном турнире Первенства Черноземья среди команд, составленных из игроков 2003 года рождения. Как сообщили ИА "Высота 102" в Академии, в финальном матче волгоградская команда, которая выиграла два предыдущих Первенства по своему возрасту, встречалась со сверстниками из Академии футбола "Тамбов".

Подопечные Андрея Дурова имели игровое преимущество, которое, впрочем, сумели воплотить лишь в 1 забитый гол, автором которого стал Артем Касимов. Именно этот гол принес волгоградцам "золото" и третий подряд триумф в турнире.

В индивидуальных номинациях лучшим игроком турнира признан Владимир Госинкеев, а лучшим защитником - Егор Рудыкин.

Благодаря своей победе "Ротор-2003" получил право выступить в финальном турнире Первенства России.



