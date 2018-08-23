Спорт 23.08.2018 16:33
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23.08.2018 16:33
Команда Академии "Ротор-2003" одержала победу в Смоленске на финальном турнире Первенства Черноземья среди команд, составленных из игроков 2003 года рождения. Как сообщили ИА "Высота 102" в Академии, в финальном матче волгоградская команда, которая выиграла два предыдущих Первенства по своему возрасту, встречалась со сверстниками из Академии футбола "Тамбов".
Подопечные Андрея Дурова имели игровое преимущество, которое, впрочем, сумели воплотить лишь в 1 забитый гол, автором которого стал Артем Касимов. Именно этот гол принес волгоградцам "золото" и третий подряд триумф в турнире.
В индивидуальных номинациях лучшим игроком турнира признан Владимир Госинкеев, а лучшим защитником - Егор Рудыкин.
Благодаря своей победе "Ротор-2003" получил право выступить в финальном турнире Первенства России.
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