В центре Волгограда появится еще один участок с круговым движением

Общество 23.08.2018 16:04
1198 2
23.08.2018 16:04
Новая схема движения с 27 августа вводится на пересечении улиц Комсомольской и Набережной 62-й Армии в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, вместо обычного соединения дорог здесь будет организовано круговое движение.
В ближайшее время рабочие полностью удалят с дорожного покрытия существующую разметку. Одновременно вблизи перекрестка будут установлены 20 новых дорожных знаков, а на самом перекрестке впоследствии появится новая дорожная разметка "круговое движение". Кроме того, будет изменена разметка на подъездах к перекрестку. В центре пересечения дорог появится кольцо радиусом около 12,5 метра.
Для пешеходов на перекрестке сохранятся существующие переходы – по одному через ул. Комсомольскую перед перекрестком и через проезжую часть на ул. Набережной 62 Армии.
"Этот перекресток давно считался одной из точек концентрации дорожно-транспортных происшествий из-за сложных геометрических параметров объекта, - пояснил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД РФ по г. Волгограду Марк Соркин. – Изменение схемы организации движения позволит водителям спокойнее проезжать перекресток по кольцу, безопасно занимать свою полосу для движения и двигаться дальше. Кроме того, круговое движение позволит избежать заторовых ситуаций, связанных с долгим ожиданием свободного "окна" в потоке движения".
Реклама
Популярное по теме
29.07.2018 13:18
46838 56
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
В Волгограде водителей просили просигналить против пенсионной реформы23.08.2018 17:03
В торговом центре Волгограда изъяли поддельную брендовую одежду и обувь23.08.2018 14:47
На колесе обозрения в Волгограде прокатили 10 тонн песка23.08.2018 09:40
Жителей Волгоградской области протестируют на отношение к коррупции23.08.2018 08:55
В ОНФ оценили реализацию программы капремонта в Волгоградской области22.08.2018 14:38
В МУП «Метроэлектротранс» Волгограда грядут очередные сокращения22.08.2018 11:16
Не провалиться сквозь землю: В Волгограде после сноса гаражных джунглей жителям оставили «ловчие ямы»22.08.2018 09:51
I Летняя Европейская школа: в Волгограде подвели итоги нового международного проекта ВИУ РАНХиГС22.08.2018 08:27
Доска позора: В Волгограде управляющую компанию позвали пожить в доме с фекалиями21.08.2018 14:31
В Волгограде следят за депутатами облдумы при обсуждении пенсионной реформы на слушаниях в Москве21.08.2018 12:23
Отлов с "человеческим лицом": в Волгоградской области решили отказаться от уничтожения бездомных животных21.08.2018 12:16
В центре Котельниково Волгоградской области достраивают православный храм21.08.2018 11:42
Управляющей компании в Волгоградской области не дали «навариться» на жильцах21.08.2018 10:01
Пробуждение «Красного Октября»: Волгоград снова накрыла дымка от выбросов21.08.2018 08:30
В центре Волгограда обширную территорию огораживают забором20.08.2018 16:26
Реклама