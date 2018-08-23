В центре Волгограда появится еще один участок с круговым движением









Новая схема движения с 27 августа вводится на пересечении улиц Комсомольской и Набережной 62-й Армии в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе городской администрации, вместо обычного соединения дорог здесь будет организовано круговое движение.

В ближайшее время рабочие полностью удалят с дорожного покрытия существующую разметку. Одновременно вблизи перекрестка будут установлены 20 новых дорожных знаков, а на самом перекрестке впоследствии появится новая дорожная разметка "круговое движение". Кроме того, будет изменена разметка на подъездах к перекрестку. В центре пересечения дорог появится кольцо радиусом около 12,5 метра.

Для пешеходов на перекрестке сохранятся существующие переходы – по одному через ул. Комсомольскую перед перекрестком и через проезжую часть на ул. Набережной 62 Армии.

"Этот перекресток давно считался одной из точек концентрации дорожно-транспортных происшествий из-за сложных геометрических параметров объекта, - пояснил начальник отделения дорожного надзора ОГИБДД УМВД РФ по г. Волгограду Марк Соркин. – Изменение схемы организации движения позволит водителям спокойнее проезжать перекресток по кольцу, безопасно занимать свою полосу для движения и двигаться дальше. Кроме того, круговое движение позволит избежать заторовых ситуаций, связанных с долгим ожиданием свободного "окна" в потоке движения".



