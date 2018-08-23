Свыше 4 тысяч обманутых вкладчиков Волгограда смогут получить частичную денежную компенсацию

Финграмотность 23.08.2018 15:21
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23.08.2018 15:21
В реестр компаний, вкладчики которых имеют право на получение денежных компенсаций Федерального Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, включены пять финансовых пирамид, две из которых находились в Волгограде. Это - потребительский кооператив многоцелевых программ «Равенство. Гарантия. Стабильность» (ПК «Равенство. Гарантия. Стабильность») и кредитный потребительский кооператив граждан «Союз-ЦУМ» (КПКГ «Союз-ЦУМ»).
Как пояснил ИА «Высота 102» помощник управляющего Федерального Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Сергей Гирнис, экспертная комиссия подтвердила, что компании полностью соответствуют критериям, необходимым для включения в Реестр.
В частности, по всем перечисленным компаниям завершены судебные процедуры, подтвердившие нарушение законодательства, в результате которых вкладчикам был причинён ущерб.
В соответствии с судебными решениями виновными были признаны 12 руководителей и менеджеров финансовых компаний по статьям 159 (Мошенничество) и 201 (Злоупотребление полномочиями).
Сергей Гирнис уточнил, что общий размер ущерба пайщиков по 5 пирамидам составил около 950 миллионов рублей. Суды признали пострадавшими почти 5 тысяч человек. Общее число пострадавших от деятельности пирамид в Волгограде составило 4260 человек.
В Федеральном Фонде также сообщили, что вкладчики, пострадавшие от деятельности этих и иных финансовых пирамид, включенных в Реестр, имеют право на получение денежной компенсации в размере денежных потерь, но не более 25 тысяч рублей. Участники Великой Отечественной войны – до 250 тысяч рублей.
Для получения компенсаций необходимо обратиться либо в сам фонд, либо в уполномоченные организации, которые есть практически во всех регионах. Основанием получения компенсации являются документы, которые подтверждают факт и размер денежного ущерба гражданина от вложения денег в финансовую пирамиду.
Справка. Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (далее - Фонд) создан и действует на основании и во исполнение Указов Президента Российской Федерации № 1157 от 18 ноября 1995 года "О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров". Всего в реестре 527 компаний, большинство из которых – пирамиды 90-х годов. В последние годы Реестр пополняется на 3-7 компаний в год.
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