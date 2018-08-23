Через границу Волгоградской области пытались перевезти джип в фуре









Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Вишневка, расположенном в Палласовском районе, пресечена попытка незаконного провоза транспортного средства через государственную границу РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, в ходе осмотра грузового транспортного средства Iveco Stralis, следующего по маршруту «Волгоград (Российская Федерация) – Шымкент» (Республика Казахстан), сотрудниками управления в его прицепе обнаружен автомобиль Range Rover Vogue черного цвета, скрытый от пограничного контроля картонной тарой - коробками из-под бананов.

Водитель грузового транспортного средства, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, не имел при себе товарно-сопроводительных документов, а также документов подтверждающих происхождение автомобиля.

Водитель и транспортные средства были переданы сотрудникам отдела МВД России по Палласовскому району Волгоградской области.







