Через границу Волгоградской области пытались перевезти джип в фуре

Происшествия 23.08.2018 13:34
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23.08.2018 13:34
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Вишневка, расположенном в Палласовском районе, пресечена попытка незаконного провоза транспортного средства через государственную границу РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ведомства, в ходе осмотра грузового транспортного средства Iveco Stralis, следующего по маршруту «Волгоград (Российская Федерация) – Шымкент» (Республика Казахстан), сотрудниками управления в его прицепе обнаружен автомобиль Range Rover Vogue черного цвета, скрытый от пограничного контроля картонной тарой - коробками из-под бананов.
Водитель грузового транспортного средства, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, не имел при себе товарно-сопроводительных документов, а также документов подтверждающих происхождение автомобиля.
Водитель и транспортные средства были переданы сотрудникам отдела МВД России по Палласовскому району Волгоградской области.
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