







С четырех до трех лет лишения свободы снизили наказание жителю Волгограда, осужденному за драку в караоке-клубе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, в июне этого года волгоградец был осужден Центральным районным судом к 4 годам лишения свободы условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Преступление было совершено им в караоке-клубе "Пятница". Словесный конфликт с одним из посетителей закончился рукоприкладством. Осужденный ударил своего обидчика кулаком в область левой части головы. Мужчина, который в это время стоял у края лестничного пролета, потерял равновесие и упал на лестницу с высоты своего роста. В результате он получил повреждения тяжкого характера. Приговор был обжалован. Апелляционная инстанция признала смягчающим обстоятельством активную помощь осужденного раскрытию и расследованию преступления. Также из приговора было исключено указание на наличие отягчающего факта - совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, так как этот факт судом и органами следствия не устанавливался. Между тем прокуратура настаивала на исключении условной меры наказания, однако апелляционная инстанция посчитала, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества.



