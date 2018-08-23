Экономика

ВТБ Лизинг передал клиентам более 25 тысяч автомобилей в рамках программы Минпромторга

Экономика 23.08.2018 12:41
451 0
23.08.2018 12:41


ВТБ Лизинг в рамках программы Минпромторга с 2015 года передал клиентам более 25 тысяч автомобилей на льготных условиях. Они предусматривают возможность получить скидку на авансовый платеж в размере до 12,5% от стоимости приобретаемого в лизинг транспортного средства. 
Как сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе банка, в нынешнем году с января по июль в рамках этой программы ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 3,2 тысячи автомобилей. 
Наибольшим спросом среди клиентов ВТБ Лизинг программа пользуется у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. 
Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Программа Минпромторга РФ вызывает большой интерес у компаний и предпринимателей, так как позволяет приобрести автомобиль на наиболее выгодных условиях. Более 20% сделок нашей компании проводится именно в рамках этой программы».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
На капремонт зданий отделения Пенсионного фонда в Волгоградской области потрачены десятки миллионов рублей
02.08.2018 11:29
6876 25
«Опора России»: В Волгограде «серый» продуктовый рынок приносит колоссальные доходы своим владельцам
09.08.2018 14:51
4795 0
В Волгоградской области обсудили вопросы прозрачной и честной конкуренции
24.07.2018 20:20
4221 16
Экономика
23.08.2018 09:30
Экономика 23.08.2018 09:30
1065 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
22.08.2018 17:30
Экономика 22.08.2018 17:30
8844 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2018 10:39
Экономика 21.08.2018 10:39
2497 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
21.08.2018 08:57
Экономика 21.08.2018 08:57
1165 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.08.2018 17:29
Экономика 18.08.2018 17:29
13831 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
18.08.2018 09:28
Экономика 18.08.2018 09:28
1791 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
17.08.2018 14:44
Экономика 17.08.2018 14:44
1219 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2018 16:54
Экономика 16.08.2018 16:54
3044 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2018 13:47
Экономика 16.08.2018 13:47
1291 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2018 13:08
Экономика 16.08.2018 13:08
545 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2018 12:37
Экономика 16.08.2018 12:37
1870 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
16.08.2018 10:19
Экономика 16.08.2018 10:19
1135 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.08.2018 17:24
Экономика 15.08.2018 17:24
4343 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.08.2018 10:40
Экономика 15.08.2018 10:40
1846 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
15.08.2018 10:29
Экономика 15.08.2018 10:29
486 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:21
Свыше 4 тысяч обманутых вкладчиков Волгограда смогут получить частичную денежную компенсациюСмотреть фотографии
14:47
В торговом центре Волгограда изъяли поддельную брендовую одежду и обувьСмотреть фотографии
14:03
Жителю Волгограда смягчили приговор за рукоприкладство в караоке-клубеСмотреть фотографии
13:34
Через границу Волгоградской области пытались перевезти джип в фуреСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской облдуме могут рассмотреть предложение «ЕР» об отмене пенсионных льгот депутатам Смотреть фотографии
12:00
Бойкота не будет: Волгоградцы продолжают покупать билеты на матч «Ротора» и «Факела»Смотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взяткуСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде все поезда прогудели в память о жертвах массированной бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
10:23
Внедорожник-убийца: ребенок и женщина погибли в страшной аварии на федеральной трассе "Волгоград-Сызрань"Смотреть фотографии
10:19
В Волгограде лихач на мусоровозе протаранил такси, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом предали земле останки экипажа БК-31 и более 800 защитников СталинградаСмотреть фотографии
09:40
На колесе обозрения в Волгограде прокатили 10 тонн пескаСмотреть фотографии
09:30
«ВОЛМА» заинтересовала иранский строительный рынокСмотреть фотографии
08:55
Жителей Волгоградской области протестируют на отношение к коррупцииСмотреть фотографии
00:25
Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставкуСмотреть фотографии
20:57
Волгоградский "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" по пенальти и покинул Кубок РоссииСмотреть фотографии
20:31
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область и провинция Ирана настроены дружить серьезно Cмотреть видео
19:56
В Волгограде суд приговорил экс-наркополицейских к серьезным тюремным срокамСмотреть фотографии
17:30
«Волгоградгорсвет» ждет темное будущееСмотреть фотографии
16:55
Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерииСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде за мошенничество с землей под "Крестьянское подворье" возбуждено уголовное дело Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде столкнулись эвакуатор, маршрутка и легковушки: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:42
Не смогли спасти: трое детей сгорели заживо в доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
В ОНФ оценили реализацию программы капремонта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Жителя Волгоградской области приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство из-за корыстиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде трое безработных волжан обокрали туристов из Кировской областиСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде поезд снес автомобильСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области дальнобойщика из Дагестана осудили за присвоение груза с парфюмериейСмотреть фотографии
11:52
Военные железнодорожники помогли найти останки 135 защитников СталинградаСмотреть фотографии
11:16
В МУП «Метроэлектротранс» Волгограда грядут очередные сокращенияСмотреть фотографии
Реклама
 