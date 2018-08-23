Экономика 23.08.2018 12:41
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23.08.2018 12:41
ВТБ Лизинг в рамках программы Минпромторга с 2015 года передал клиентам более 25 тысяч автомобилей на льготных условиях. Они предусматривают возможность получить скидку на авансовый платеж в размере до 12,5% от стоимости приобретаемого в лизинг транспортного средства.
Как сообщили ИА «Высота 102 в пресс-службе банка, в нынешнем году с января по июль в рамках этой программы ВТБ Лизинг передал юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 3,2 тысячи автомобилей.
Наибольшим спросом среди клиентов ВТБ Лизинг программа пользуется у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.
Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Программа Минпромторга РФ вызывает большой интерес у компаний и предпринимателей, так как позволяет приобрести автомобиль на наиболее выгодных условиях. Более 20% сделок нашей компании проводится именно в рамках этой программы».
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