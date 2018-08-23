В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взятку

Расследования 23.08.2018 11:52
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23.08.2018 11:52
К 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей приговорен бывший начальник Киквидзенского районного отдела судебных приставов УФССП России по области Евгений Янченя. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, его признали виновным в получении взятки (ч.5 ст.290 УК РФ) и двух эпизодах присвоения вверенных денежных средств (ч.3 ст.160 УК РФ).
В суде установлено, что 22 марта 2017 года Янченя получил от должника по исполнительному производству 500 тысяч рублей за непринятия мер к исполнению судебного решения в части реализации арестованного имущества. После получения денег Янченя был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе расследования уголовного дела были установлены еще два эпизода его преступной деятельности – присвоение исполнительского сбора в сумме 30 тысяч рублей в рамках взыскания долга в пользу банка и суммы долга в размере 4 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела сумма присвоенных денежных средств полностью возмещена.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Суд также лишил Янченя права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 5 лет.
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