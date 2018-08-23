Расследования

В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взятку

Расследования 23.08.2018 11:52
3024 4
23.08.2018 11:52



К 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей приговорен бывший начальник Киквидзенского районного отдела судебных приставов УФССП России по области Евгений Янченя. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, его признали виновным в получении взятки (ч.5 ст.290 УК РФ) и двух эпизодах присвоения вверенных денежных средств (ч.3 ст.160 УК РФ).
В суде установлено, что 22 марта 2017 года Янченя получил от должника по исполнительному производству 500 тысяч рублей за непринятия мер к исполнению судебного решения в части реализации арестованного имущества. После получения денег Янченя был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе расследования уголовного дела были установлены еще два эпизода его преступной деятельности – присвоение исполнительского сбора в сумме 30 тысяч рублей в рамках взыскания долга в пользу банка и суммы долга в размере 4 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела сумма присвоенных денежных средств полностью возмещена.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Суд также лишил Янченя права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 5 лет.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Установлены личности сгоревших в машине в Волгограде мужчины и ребенка
26.07.2018 08:48
7447 8
Волгоградскому чиновнику почти вчетверо увеличили срок за алкогольные взятки
14.08.2018 20:53
6132 2
Подозреваемого в смертельном ДТП под Волгоградом молодогвардейца Булатова арестовали на 2 месяца
14.08.2018 18:37
5527 32
Расследования
23.08.2018 14:03
Расследования 23.08.2018 14:03
701 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.08.2018 19:56
Расследования 22.08.2018 19:56
4626 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.08.2018 15:44
Расследования 22.08.2018 15:44
6808 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.08.2018 14:32
Расследования 22.08.2018 14:32
1367 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.08.2018 12:01
Расследования 22.08.2018 12:01
1687 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.08.2018 11:02
Расследования 22.08.2018 11:02
3845 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.08.2018 18:00
Расследования 21.08.2018 18:00
2452 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.08.2018 14:52
Расследования 21.08.2018 14:52
1944 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.08.2018 13:03
Расследования 21.08.2018 13:03
1852 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.08.2018 10:44
Расследования 21.08.2018 10:44
4565 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.08.2018 14:12
Расследования 20.08.2018 14:12
6014 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.08.2018 17:12
Расследования 17.08.2018 17:12
10216 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
17.08.2018 14:45
Расследования 17.08.2018 14:45
5596 13 Обсудить

0
Далее
Расследования
16.08.2018 14:22
Расследования 16.08.2018 14:22
10513 51 Обсудить

0
Далее
Расследования
15.08.2018 12:35
Расследования 15.08.2018 12:35
7039 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:21
Свыше 4 тысяч обманутых вкладчиков Волгограда смогут получить частичную денежную компенсациюСмотреть фотографии
14:47
В торговом центре Волгограда изъяли поддельную брендовую одежду и обувьСмотреть фотографии
14:03
Жителю Волгограда смягчили приговор за рукоприкладство в караоке-клубеСмотреть фотографии
13:34
Через границу Волгоградской области пытались перевезти джип в фуреСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской облдуме могут рассмотреть предложение «ЕР» об отмене пенсионных льгот депутатам Смотреть фотографии
12:00
Бойкота не будет: Волгоградцы продолжают покупать билеты на матч «Ротора» и «Факела»Смотреть фотографии
11:52
В Волгоградской области начальнику районного отдела судебных приставов вынесли приговор за взяткуСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде все поезда прогудели в память о жертвах массированной бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
10:23
Внедорожник-убийца: ребенок и женщина погибли в страшной аварии на федеральной трассе "Волгоград-Сызрань"Смотреть фотографии
10:19
В Волгограде лихач на мусоровозе протаранил такси, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом предали земле останки экипажа БК-31 и более 800 защитников СталинградаСмотреть фотографии
09:40
На колесе обозрения в Волгограде прокатили 10 тонн пескаСмотреть фотографии
09:30
«ВОЛМА» заинтересовала иранский строительный рынокСмотреть фотографии
08:55
Жителей Волгоградской области протестируют на отношение к коррупцииСмотреть фотографии
00:25
Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставкуСмотреть фотографии
20:57
Волгоградский "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" по пенальти и покинул Кубок РоссииСмотреть фотографии
20:31
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область и провинция Ирана настроены дружить серьезно Cмотреть видео
19:56
В Волгограде суд приговорил экс-наркополицейских к серьезным тюремным срокамСмотреть фотографии
17:30
«Волгоградгорсвет» ждет темное будущееСмотреть фотографии
16:55
Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерииСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде за мошенничество с землей под "Крестьянское подворье" возбуждено уголовное дело Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде столкнулись эвакуатор, маршрутка и легковушки: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
14:42
Не смогли спасти: трое детей сгорели заживо в доме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
В ОНФ оценили реализацию программы капремонта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
Жителя Волгоградской области приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство из-за корыстиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде трое безработных волжан обокрали туристов из Кировской областиСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде поезд снес автомобильСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области дальнобойщика из Дагестана осудили за присвоение груза с парфюмериейСмотреть фотографии
11:52
Военные железнодорожники помогли найти останки 135 защитников СталинградаСмотреть фотографии
11:16
В МУП «Метроэлектротранс» Волгограда грядут очередные сокращенияСмотреть фотографии
Реклама
 