



На матч «Ротора» и воронежского «Факела» продано билетов уже более чем на половину мест стадиона «Волгоград Арена». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сервиса Kassir.ru. Стоимость билетов – от 100 до 1000 рублей. При этом самая большая заполняемость, согласно схеме, в секторах с самой низкой ценой билетов. Но и на самой дорогой трибуне – секторе А104 – продано больше половины билетов.

Напомним, ранее группа болельщиков «Ротора» опубликовала на специализированном интернет-ресурсе петицию с призывом бойкотировать матч «Ротора» и «Факела», который состоится в это воскресенье на стадионе «Волгоград Арена». Поводом для этого послужили неутешительные результаты волгоградского клуба – сейчас он находится на 18-ом месте из 20 в турнирной таблице. Накануне у болельщиков «Ротора» появился еще один повод для обиды – волгоградский клуб по пенальти проиграл «Сызрани-2003» и выбыл из Кубка России. Произошедшее стало ударом для главного тренера «Ротора» Роберта Евдокимова – он заявил о своем намерении покинуть пост, при этом взял всю ответственность за провальную игру футболистов на себя.



