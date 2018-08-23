Внедорожник-убийца: ребенок и женщина погибли в страшной аварии на федеральной трассе "Волгоград-Сызрань"









Два человека погибли и двое пострадали минувшей ночью в аварии на трассе "Волгоград - Саратов - Сызрань". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня в 02:20 на 186 километре дороги столкнулись "Chevrolet Tahoe" и "Hyundai Solaris". По предварительным данным, 27-летний водитель тяжелого внедорожника, житель Нового Уренгоя, на затяжном спуске, при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в легковушку. "Hyundai" управлял 28-летний житель Дагестана, который ехал с семьей. В аварии погибли его жена и шестилетняя дочь. Сам водитель легковушки и его вторая дочка, четырех лет, госпитализированы. В больницу попала и 47-летняя пассажирка внедорожника.

Водитель "Chevrolet Tahoe" задержан, возбуждено уголовное дело. Следователи будут ходатайствовать перед судом о его аресте на время следствия.