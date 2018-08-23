



На инициативу секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака об отмене пенсионных льгот депутатам Госдумы и сенаторам отреагировали в Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» секретарь волгоградского отделения партии «Единой России» Сергей Горняков, заместитель председателя Волгоградской облдумы, предложение с проецированием этой идеи на региональном уровне может быть рассмотрено в областной думе с началом осенней сессии. Между тем, депутаты Волгоградской облдумы, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ИА «Высота 102», не пожелавшие авторизоваться, негативно относятся к возможности лишения льгот, предусмотренных региональным законодательством. «Большинство депутатов работают на неосвобожденной основе, то есть не получают зарплату, поэтому было бы несправедливым еще и лишить их пенсионных льгот», - высказался один из опрошенных нардепов. Другой собеседник заметил, что «на этом много не сэкономишь». Еще один депутат предложил «для полной справедливости» отменить пенсионные льготы и чиновникам администрации Волгоградской области.

Напомним, Андрей Турчак предложил отменить пенсионные льготы депутатам Госдумы и членам Совета Федерации уже с 1 января 2019 года. Это предложение прозвучало накануне парламентско-общественных слушаний, посвященных пенсионной реформе, которые состоялись 21 августа в Госдуме. В Госдуму для обсуждения этого вопроса выезжала делегация Волгоградской облдумы в составе четырех депутатов – Николая Семисотова, Татьяны Бухтиной, Сергея Горнякова и Дмитрия Калашникова. Сергей Горняков рассказал, что делегация «не возила на слушания никаких предложений, это был формат дискуссии и обмена мнениями». Из членов волгоградской делегации в Госдуме никто не выступал.

Ранее, как уже сообщало ИА «Высота 102», редакция информагентства направляла запрос в Волгоградскую областную думу с просьбой обнародовать размер пенсий депутатов областной думы после того, как это сделали в Госдуме. Однако, по истечении определенного законом о СМИ срока, ответ в редакцию так и не поступил.



